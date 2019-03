TTC-Damen bringen sich in Sicherheit

Die Tischtennis-Herren des TTC Burgkunstadt haben aus ihrem beiden Auswärtsspielen in Creußen und Wohlbach einen Punkt ergattert. Nach dem 8:8 in Creußen unterlagen sie beim Tabellenführer Wohlbach erwartungsgemäß (4:9). Die Burgkunstadter liegen aber weiterhin auf Rang 3 der Landesliga Nordnordost.

Landesliga Nordnordost, Herren

TTC Creußen -

TTC Burgkunstadt 8:8

In den Doppeln punkteten Linz/Nidetzky für den Gast, während Pol/M. Eideloth und Voit/C. Eideloth Niederlagen hinnehmen mussten. Es folgte eine perfekte Einzelrunde für die Burgkunstadter. Sven Pol und Ricco Linz verbuchten im vorderen Paarkreuz ihre ersten Erfolge in der Rückrunde. Auch Ulrich Voit und Manuel Eideloth gewannen gegen Küfner beziehungsweise Drotleff. Auf das bislang so starke hintere Paarkreuz um Gerald Nidetzky und Christopher Eideloth war zunächst wieder Verlass. So führte Burgkunstadt völlig unerwartet mit 7:2. Doch folgte eine ebenso unerwartete Wende. Pol und Linz besaßen gegen Allwicher beziehungsweise Betsch Siegchancen und hätten das Spiel vorzeitig beenden können, unterlagen aber jeweils im fünften Satz. Auch Voit, M. Eideloth und C. Eideloth hatten nun das Nachsehen, einzig Nidetzky gewann sein zweites Einzel. So gingen die Gäste mit einer 8:7-Führung ins Schlussdoppel. Die Creußener Allwicher/Küfner behielten gegen Pol/M. Eideloth klar die Oberhand und sicherten für ihr Team einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Für Burgkunstadt war angesichts des Spielverlaufes mehr möglich gewesen.

Ergebnisse: Allwicher/Küfner - Linz/Nidetzky 2:3, Betsch/Dippold - Pol/M. Eideloth 3:2, Drotleff/Altkofer - Voit/C. Eideloth 3:0, Allwicher - Linz 2:3, Betsch - Pol 1:3, Drotleff - M. Eideloth 2:3, Küfner - Voit 1:3, Dippold - C. Eideloth 1:3, Altkofer - Nidetzky 1:3, Allwicher - Pol 3:2, Betsch - Linz 3:2, Drotleff - Voit 3:1, Küfner - M. Eideloth 3:0, Dippold - Nidetzky 1:3, Altkofer - C. Eideloth 3:1, Allwicher/Küfner - Pol/M. Eideloth 3:0

TTC Wohlbach II -

TTC Burgkunstadt 9:4

Erwartungsgemäß konnten die Burgkunstadter das Unentschieden aus dem Hinspiel nicht wiederholen und verloren beim nach wie vor ungeschlagenen Tabellenführer.

Nach dem 8:8 in Creußen stellten die Gäste die Doppel um, was sich auch bezahlt machte: Pol/Voit gewannen ebenso wie M. Eideloth/C. Eideloth, während Linz/Nidetzky gegen Seidler/Fredrich unterlagen. Anschließend hatten Pol und Linz gegen Brandtl beziehungsweise Seidler wenig ausrichten. M. Eideloth (2:3 gegen Fredrich) und Voit (1:3 gegen Kolovratnik) hatten in der Mitte das Nachsehen. Nidetzky und C. Eideloth holten gegen Haas beziehungsweise Firley zwei ungefährdete Erfolge und verkürzten auf 4:5. In der zweiten Einzelrunde wurden die Wohlbacher ihrer Favoritenrolle gerecht und landeten durch Seidler, Brandtl, Fredrich und Kolovrtnik vier klare Siege in Folge zum 9:4-Endstand.

Ergebnisse: Seidler/Fredrich - Linz/Nidetzky 3:1, Brandtl/Kolovratnik - Pol/Voit 0:3, Firley/Haas - M. Eide-loth/C. Eideloth 0:3, Seidler - Linz 3:1, Brandtl - Pol 3:0, Fredrich - M. Eideloth 3:2, Kolovratnik - Voit 3:1, Firley - C. Eideloth 0:3, Haas - Nidetzky 0:3, Seidler - Pol 3:0, Brandtl - Linz 3:0, Fredrich - Voit 3:0, Kolovratnik - M. Eideloth 3:0

Bezirksoberliga, Damen

TSV Scheuerfeld -

TTC Burgkunstadt 3:8

Gegen den direkten Konkurrenten aus Scheuerfeld landeten die TTC-Damen einen wichtigen Auswärtssieg, mit dem sie den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf vier Punkte ausbauten. Die Burgkunstadterinnen starteten mit Siegen von Karnoll/ Schlee und Sesselmann/Albert. Zwar musste sich Anja Schlee Manuela Menzner im Fünften geschlagen geben, doch Elke Karnoll, Heike Sesselmann und Maria Albert legten für den TTC gleich nach und bauten den Vorsprung auf 5:1 aus. Karnoll hatte in der zweiten Einzelrunde gegen Menzner knapp das Nachsehen, und Schlee musste gegen Wittmann ihre zweite knappe Niederlage einstecken, so dass Scheuerfeld auf 3:5 verkürzte. Doch das hintere Paarkreuz um Sesselmann und Albert konterte mit zwei glatten 3:0-Siegen gegen Kirsten und Krause. Den fehlenden Punkt zum Erfolg verbuchte Karnoll gegen Kirsten.

Ergebnisse: Wittmann/Kirsten - Karnoll/ Schlee 0:3, Menzner/Krause - Sesselmann/ Albert 0:3, Menzner - Schlee 3:2, Wittmann - Karnoll 0:3, Kirsten - Albert 1:3, Krause - Sesselmann 2:3, Menzner - Karnoll 3:1, Wittmann - Schlee 3:2, Kirsten - Sesselmann 0:3, Krause - Albert 0:3, Kirsten - Karnoll 0:3

Bezirksliga Gruppe Süd, Herren

TTC Burgkunstadt II -

TV Schwürbitz III 9:1

Die TTCler gingen gleich mit 3:0 in Führung, auch wenn Deuerling/L. Kern gegen Dillinger/Ilchmann erst im fünften Satz die Oberhand behielten. Kern besorgte schnell das 4:0, während sich Schneider gegen Korzendorfer überraschend mit 1:3 geschlagen geben musste. Klieme und Raab rückten die Verhältnisse in der Mitte mit zwei Erfolgen aber schnell wieder zurecht. Auch die Ersatzspieler Jörg Deuerling und Leon Kern ließen im hinteren Paarkreuz nichts anbrennen. So besorgte Stefan Kern mit einem glatten 3:0 gegen Korzendorfer den 9:1-Endstand.fk Ergebnisse: S. Kern/Klieme - Korzendorfer /Lauer 3:1, Schneider/Raab - Mahr/Niewiadomski 3:0, Deuerling/L. Kern - Dillinger/Ilchmann 3:2, Kern - Dillinger 3:0, Schneider - Korzendorfer 1:3, Klieme - Ilchmann 3:0, Raab - Lauer 3:1, Deuerling - Niewiadomski 3:0, L. Kern - Mahr 3:0, S. Kern - Korzendorfer 3:0

TV Schwürbitz II - TTC Lettenreuth 9:7

Wie im Hinspiel gewann die Schwürbitzer "Zweite" das Derby mit 9:7. Für Lettenreuth reichte es erneut nicht für einen Punkt, da das TVS-Duo Endres-Backert/Korzendorfer ihre Eingangsniederlage im Schlussdoppel wieder wett machten. Kein Team konnte sich absetzen. Bei Schwürbitz gewannen Tobias Zeulner und Norbert Korzendorfer ihre beiden Einzel. Beim TTC glänzte Christopher Sandberg mit zwei Einzelsiegen.gi Ergebnisse: Endre-Backert/Korzendorfer - Bojer/T. Gahn 2:3; Meußer/Zeulner - Sandberg/Lutter 3:2; Feulner/Dillinger - Gack/Jakob 3:1; Meußer - Bojer 3:0; Endres/Backert - Sandberg 2:3; Zeulner - Jakob 3:0; Feulner - Gack 0:3; Korzendorfer - Lutter 3:1; Dillinger - T. Gahn 2:3; Meußer - Sandberg 1:3; Endres/Backert - Bojer 2:3; Zeulner - Back 3:1; Feulner - Jakob 3:0; Korzendorfer - T. Gahn 3:0; Dillinger - Lutter 1:3; Endres-Backert/ Korzendorfer - Sandberg/Lutter 3:2