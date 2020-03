TSV-Rumpftruppe bietet gut Paroli

Die Staffelsteiner Bezirksoberliga-Basketballer haben beim BSC Saas Bayreuth trotz einer guten Leistung mit 60:73 (27:33) verloren. Damit rutschten die TSV-Herren auf den neunten Rang - einem Abstiegsplatz - ab, da die Konkurrenz im Tabellenkeller Siege einfuhr.

Bezirksoberliga, Männer

BSC Saas Bayreuth - TSV Staffelstein 73:60

Dem Team von Trainer Christian Heidenreich fehlten gegen den Tabellendritten wieder einmal verletzungs- und krankheitsbedingt einige Stammspieler. So standen dem TSV nur sieben Spieler zur Verfügung.

Das Team um Topscorer Kapitän Jonas Boysen (18 Punkte) startete gut und hielt bis zur 7. Minute die Partie offen (12:12). Die Saaser setzten sich bis zum Viertelende auf 16:12 leicht ab.

Das Team um Coach Heidenreich blieb dran und merkte, dass durchaus eine Siegchance vorhanden war. Die dezimierten Staffelsteiner hielten das zweite Viertel offen. Lediglich die Foulbelastung auf Staffelsteiner Seite bereitete dem Trainer zu diesem Zeitpunkt Sorgen, weil gerade Aufbauspieler Daniel Saulich mit drei und Jonas Boysen sowie Leonard Gärtner mit je zwei Fouls belastet waren.

Trotz der dünnen Personaldecke und der Foulprobleme ließen sich die Gäste nicht entmutigen und hielten spielerisch und kämpferisch gut dagegen. Allerdings wuchs bis zum Ende des dritten Viertels der Rückstand auf zehn Punkte an (49:39).

Die Bayreuther um ihren Topscorer Lukas Amm (23 Punkte) bauten ihren Vorsprung im Schlussabschnitt noch leicht aus und feierten einen 73:60-Sieg.

TSV-Coach Christian Heidenreich: "Wir haben mit unserer dezimierten Mannschaft über 40 Minuten hinweg eine gute Leistung gezeigt und jedes Viertel jeweils nur knapp verloren. In der Summe addiert sich das auf 13 Punkte Differenz hoch. Wir haben in dieser Saison noch drei Spiele, in denen wir es selbst in der Hand haben, den Abstieg zu verhindern."

Coburg II kommt am Samstag

Am Samstag, 14. März, gibt der ungeschlagene Tabellenführer BBC Coburg II in der Adam-Riese-Halle seine Visitenkarte ab. "Darauf werden wir uns wie gewohnt gut vorbereiten und möchten vor unseren Fans ein gutes Spiel abliefern", verspricht Heidenreich. mbo TSV Staffelstein: Boysen (18), Gärtner (17), Saulich (10), Schubert (6), Middeldorf (5), Schoger (2), Schuberth (2)