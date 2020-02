TSV-Frauen rutschen auf Rang 3 ab

Mit zwei Niederlagen beendete das Frauenteam des TSV Staffelstein seine Faustballsaison. Die Frauen verloren in Niedernhall gegen den Gastgeber mit 2:3 und zogen gegen den TV Unterhaugstett mit 0:3 den Kürzeren. Damit zog Unterhaugstett an den Staffelsteinerinnen noch vorbei auf Rang 2 und verdrängte den TSV auf Rang 3. Als Dritter beendeten auch die TSV-Männer die Landesliga-Ost-Runde. Ersatzgeschwächt nur zu fünft fuhren sie nach Münchberg, gewannen aber beide Partien gegen den SV Hof und die SG Meiderhof/Weidenberg jeweils mit 3:0.

Erfreuliches gab es von den U18-Mädchen zu vermelden. Die TSV-Talente gewannen überraschend die bayerische Meisterschaft in Marktleugast an. Nachdem einige Leistungsträger altersbedingt ausgeschieden waren, war schon die Qualifikation für dieses Turnier ein großer Erfolg.

2. Liga Süd, Frauen

TSV Niedernhall - TSV Staffelstein 3:2

Gegen die Gastgeber starteten die Staffelsteinerinnen stark in die Partie. Die Oberfranken kämpften um jeden Ball und gewannen die ersten beiden Sätze klar mit 11:6 und 11:5. Ab dem dritten Satz zeigte jedoch auch der Gegner Kampfgeist. Die Niedernhallerinnen nutzen einige Unsicherheiten der Staffelsteinerinnen und holten sich mit 11:7 den dritten Durchgang. Die Abschnitte 4 und 5 waren hart umkämpft. Es gab teilweise minutenlange Ballwechsel. Die entscheidenden gingen dann aber an Niedernhall, das sich mit 11:9, 11:9 den Sieg sicherte.

TV Unterhaugstett -

TSV Staffelstein 2:0

Gegen den punktgleichen Verfolger Unterhaugstett merkte man den TSVlerinnen die fünf Sätze zuvor an. Die Schwäbinnen waren ausgeruht. Die Staffelsteinerinnen gingen zwar mit ein paar Bällen in Führung, doch mit jeder Minute wurde der Gegner stärker. Die TSVlerinnen kämpften, doch die schwierigen Schläge des Konkurrenten wurden immer seltener entschärt. In allen drei Sätzen boten die Badstädterinnen Paroli, die entscheidenden Punkte gelangen ihnen aber nicht. So ging das Spiel mit 8:11, 8:11, 9:11 verloren.

TSV: Ulla Donath, Pia Donath, Jule Donath, Nadine Potzel, Annabell Steinböck, Leonie Sturm

Landesliga Ost, Männer

SG Meierhof II/Weidenberg -

TSV Staffelstein 0:3

Die Staffelsteiner zeigten gegen den ebenso ersatzgeschwächten Gegner keine Schwächen und holten sich Satz 1 mit 11:2. In der Folge spielte das Team locker auf und hatte keine Probleme den Gastgeber mit 11:5 und 11:7 in die Schranken zu weisen.

SV Hof - TSV Staffelstein 0:3 Die junge Hofer Mannschaft war vor allem in der Angabe stärker als die Meierhofer und setzten die TSVler unter Druck. Doch die Badstädter spielten ruhig und konzentriert und gaben stets die richtige Antwort. Mit platzierten Angaben und gutem Zuspiel gewann der TSV mit 11:8, 11:6, 11:8 ungefährdet.

TSV: Bernd Donath, Stephan Leicht, Christoph Röll, Paul Kiesler, Chris Döbereiner

Bayrische Meisterschaft, U18 wl.

Gleich zu Turnierbeginn trafen die Staffelsteiner Mädchen auf den Turnierfavoriten TV Stammbach. Die Staffelsteinerinnen fanden kein Mittel gegen die kompakte Abwehr und die präzisen Angriffe des Gegners und verloren mit 5:11, 7:11 klar.

Gegen den TV Tannheim trauten sich die jungen Nachwuchsspielerinnen mehr zu, und auch im Angriff funktionierten die Abläufe besser, so dass der TSV überraschend mit 11:8, 11:7 gewann.

Den Südbayernmeister MTV Rosenheim ließen die Oberfranken um die erfahrenen Hanna Kießling und Paula Reißenweber in der Abwehr sowie der überragend aufgelegten Jule Donath im Angriff schier verzweifeln. Mit 11:9 , 11:6 triumphierten die TSVlerinnen.

Die letzte Vorrundenpartie gegen den TV Herrnwahlthann entwickelte sich nach einem klaren 11:7-Erfolg im ersten Durchgang zu einem Krimi. Jasmin Galster im Zuspiel, aber auch Leni Angrabeit und Lilly Höreth auf der rechten Abwehrseite ließen sich nur schwer überwinden. Nach dem 11:13-Ausgleich holten sich der TSV mit 15:14 Satz 3 und zog damit ins Finale ein. Dort traf Staffelstein erneut auf Stammbach.

Diese Begegnung bot tolle Angriffe, hervorragende Abwehr und ganz viel Taktik. Die beiden Erfahrensten aus dem Staffelsteiner Team wuchsen förmlich über sich hinaus. Hanna Kießling war gegen ihren angestammten Heimverein sichtlich motiviert und quasi überall auf dem Platz zu finden. Sie führte zusammen mit Paula Reißenweber die Unerfahrenen. Jule Donath brachte mit präzisen Angriffen die Gegner vor heimischer Kulisse zur Verzweiflung. Verdient ging man so nach drei hart umkämpften Sätzen mit 11:9 , 6:11, 11:8 als Sieger vom Feld. spo TSV: Leni Angrabeit, Jule Donath, Jasmin Galster, Lilliy Höreth, Hanna Kießling, Paula Reißenweber