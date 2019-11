TSV-Frauen holen zwei Siege

Am zweiten Spieltag der 2. Faustball-Liga Süd fuhr das Frauenteam des TSV Staffelstein ins Allgäu nach Kaufbeuren, um beim TV Neugablonz gegen das Gastgeberteam und den TSV Calw II anzutreten. Mit zwei 3:1-Siegen war das junge Team um Trainer Bernd Faulstich erfolgreich und steht mit nun 6:2 Punkten auf Rang 3 der Tabelle.

Die U18-Mädchen sicherten sich bereits in der nur vier Teams umfassenden Bezirksliga nach dem zweiten Spieltag den Titel.

2. Liga Süd, Frauen

TSV Calw II -

TSV Staffelstein 1:3

Die Staffelsteinerinnen traten nur zu fünft und in veränderter Aufstellung an. Die Oberfranken begannen konzentriert und gewannen den ersten Satz knapp mit 12:10. Nachdem die Bundesliga-Reserve aus Calw mit 11:7 ausgeglichen hatte, wuchsen die Adam-Riese-Städterinnen über sich hinaus. Es entwickelte sich ein heiß umkämpftes Spiel, in dem die Staffelsteinerinnen in kritischen Situationen die Nerven behielt. Mit einer guten Spielübersicht und einem fehlerfreien Zuspiel von Mittelfrau Nadine Potzel legte das Team die Voraussetzung für die Punkte und holte sich am Ende mit 11:9 und 11:5 die Sätze 3 und 4 und damit den Sieg. TV Neugablonz -

TSV Staffelstein 1:3

Spannend verlief auch die Partie gegen die Gastgeber. In der Abwehr zeigten Leonie Sturm und Annabell Steinböck eine starke Leistung und holten fast jeden Ball. So gewann der TSV mit 12:10, ehe die Allgäuerinnen mit dem gleichen Resultat zum 1:1 ausglichen. Dies brachte die Gäste aber keinesfalls aus der Fassung. Mit einer konstanten Leistung zogen die TSV-Frauen im dritten Satz davon. Die beiden Donath-Schwestern Ulla und Pia wechselten sich im Angriff und mit der Angabe geschickt ab. So blieb das Faulstich-Team für den Gegner unberechenbar und zeigte in den Durchgängen 3 und 4 mit 11:6 und 11:7 seine Bestleistung.

Bezirksliga, U18 weiblich

Das neuformierte U18-Mädchenteam traf in Stammbach auf den Gastgeber und die beiden Mannschaften des TV Herrnwahlthann. TV Stammbach -

TSV Staffelstein 0:2

Gegen die Gastgeberinnen präsentierte sich das TSV-Team erneut extrem stark. Durch die druckvollen Angriffe und vor allem die langen Schieber von Angreiferin Jule Donath holte sich das Team mit 11:4 den ersten Satz. Im zweiten Abschnitt bestach Staffelstein mit guten Abwehraktionen und holte sich mit 11:9 den ersten Sieg. TV Herrnwahlthann II -

TSV Staffelstein 0:2

Gegen die zweite Mannschaft des TV Herrnwahlthann schlugen sich die Staffelsteinerinnen prächtig. Paula Reißweber und Hanna Kießling holten zusammen mit den U14-Jugendspielerinnen immer wieder Bälle heraus, so dass der Sieg mit 11:9 und 11:6 an den TSV ging. TV Herrnwahlthann -

TSV Staffelstein 2:0

Da die Meisterschaft bereits in trockenen Tüchern war, wechselte Trainer Bernd Donath die Hauptangreiferin Jule Donath aus und ließ die drei Nachwuchsspielerinnen aufs Feld. Klara Klostermann und Lilly Höreth überzeugten mit starken Bällen. Auch die erst 13-jährige Hauptangreiferin Jasmin Galster spielte stark im Angriff und punktete immer wieder. Nur knapp mit 9:11 und 8:11 musste sich das junge Team gegen Herrnwahlthann geschlagen geben. Mit 8:4 Punkten und dem besseren Satzverhältnis holte sich die Mannschaft am Ende die Meisterschaft. spo