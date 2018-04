TSV Ebensfeld will Aufwärtstrend fortsetzen

Die drei Beziksliga-Teams aus dem Kreis Lichtenfels kämpfen am Sonntag weiter um den Klassenerhalt. Besonders der TSV Ebensfeld ist mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen auf einem guten Weg, trifft aber mit dem TSV Mönchröden auf einen Gast, der eine noch bessere Bilanz nach der Winterpause aufweist. Die SpVgg Ebing will nach sechs Monaten ohne Heimsieg gegen den TSV Breitengüßbach endlich wieder einen Erfolg vor heimischem Publikum feiern.



Bezirksliga Oberfranken West

SpVgg Ebing -

TSV Breitengüßbach

Die SpVgg Ebing scheint sich in ihrem Seestadion nicht wohlzufühlen: Seit dem 30. September 2017 (2:1 gegen den TSV Mönchröden) feierte die SpVgg keinen Heimsieg mehr. Auch nach dem überraschenden 3:2-Auswärtserfolg beim FC Mitwitz am Karsamstag nahm Ebing den Schwung nicht mit nach Hause und kassierte am Ostermontag eine 1:2-Niederlage gegen den TSV Ebensfeld. Die Ebinger nehmen nun den neunten Tabellenplatz ein, mit nur vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone - ebenso wie der kommende Gegner TSV Breitengüßbach. Die Hausherren müssen am Sonntag (15 Uhr) einen Weg finden, die torgefährlichen TSV-Stürmer aufzuhalten. Aber auch die stabile Gäste-Abwehr wird es der SpVgg schwer machen. Dass die Ebinger den TSV schlagen können, bewiesen sie aber beim 3:1-Erfolg im Hinspiel.



TSV Ebensfeld -

TSV Mönchröden

Neun Partien stehen für die Ebensfelder noch an, in denen sie sich mindestens auf den gesicherten elften Platz vorarbeiten wollen. Vor wenigen Wochen galt der TSV noch als Abstiegskandidat, aber dann legten die Mannen von Trainer Klaus Gunreben einen Zwischenspurt ein: Aus drei Partien holten sie sieben Zähler, damit fehlt ihnen nur ein Punkt auf Rang 11. Derzeit nehmen sie aber noch den oberen Abstiegsrelegationsplatz ein.



Mit den Gästen aus Mönchröden erwartet der TSV einen Gegner, der einen noch besseren Start nach der Winterpause hatte: Die Hüttl-Truppe gewann alle drei Begegnungen und verbesserte sich damit auf den fünften Tabellenplatz. Damit hat das junge Gäste-Team weit weniger Druck als die Hausherren. Die wollen ihren Aufwärtstrend mit einem weiteren Dreier bestätigen. Im Hinspiel feierte der TSV einen 2:1-Erfolg.



SV Dörfleins -

SpVgg Lettenreuth

Abstiegskampf pur dürfte am heutigen Samstag (14 Uhr) in Dörfleins geboten werden, wenn die elftplatzierten Gäste aus Lettenreuth beim Tabellenvorletzten antreten. Während die SpVgg zur Not auch mit einem Unentschieden leben könnte, muss die Mannschaft von SV-Trainer Mario Herrmannsdörfer gegen den direkten Abstieg kämpfen. Bei der 0:4-Niederlage bei der DJK Bamberg II wirkte der SV zwar alles andere als bedrohlich, aber auch die Lettenreuther sahen bei ihrer 0:2-Niederlage beim Spitzenreiter Eintracht Bamberg nicht gut aus und hätten auch deutlich höher verlieren können, wenn die Bamberger ihre zahlreichen Chancen besser genutzt hätten. Die SpVgg kann als älteste und erfahrenste Truppe der Liga aber mit Niederlagen umgehen. Das Hinspiel gewann Lettenreuth mit 2:1.