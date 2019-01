TS Lichtenfels ohne Druck beim Ersten

Als Sechster der Bezirksliga ist das Team von Cornelius John und Philipp Rödel bei einem der Meisterschaftsanwärter eindeutig in der Außenseiterrolle, hat im Jahresauftaktspiel allerdings den Vorteil, ohne Druck antreten zu können.

Für die TSL stehen in dieser Saison noch sechs Spiele auf dem Programm. "Mindestens drei davon wollen wir für uns entscheiden und in der Endabrechnung drei Mannschaften hinter uns lassen", erklärt Spielertrainer John.

HCler doppelt gefordert

Zwei Dinge lassen die Lichtenfelser auf ein ordentliches Resultat beim Tabellenführer hoffen: Zum einen hat die Bamberger Reserve vor Wochenfrist erstmals in der Saison Punkte liegen gelassen (19:23 in Weitramsdorf). Zum anderen bestreiten die HCler einen Doppelspieltag, da schon am Samstag die Nachholpartie gegen Bayreuth III ansteht.

Bei der TSL sind nicht alle Spieler fit. Leon Geuer wird ausfallen und im Rückraum fehlen. Ins Tor kehrt Tim Renner wieder zurück, doch der junge Keeper Jonas Ottolinger plagt sich mit einer Beinverletzung, die dessen Einsatz fraglich macht. gü