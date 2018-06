TS Lichtenfels ist bester Verein beim Jugend-Bezirksturnier

Jungen





Der Leichtathletiknachwuchs des Kreises Oberfranken West war bei der oberfränkischen Meisterschaft der Klassen U20 und U16 erfolgreich: 15 Sportler aus der Region kamen auf den ersten Platz, neun erreichten Platz 2, acht holten Rang 3. Erfolgreichster Verein war die TS Lichtenfels , vor dem TSV Staffelstein und dem TSV Bad Rodach. Groß war auch die Zahl derer, die die Qualifikation für die bayerische Meisterschaft schafften.Rafael Linz vom TSV Staffelstein überzeugte mit starken Leistungen bei den 15-jährigen Jungen (M15). Er siegte beim Kugelstoßen mit einer Weite von 13,54 Metern und beim Diskuswurf mit 38,38 Metern. Den Speer warf er 38,43 Meter weit, seine persönliche Bestmarke, mit der er auf Rang 2 kam. Weitere Erfolge bei der M15 feierten Lukas Haas (TS Lichtenfels), Jonah Löffler und Luca Dörfler (beide TSV Bad Rodach): Löffler gewann beim 80-Meter-Hürdenlauf mit 12,37 Sekunden und auch beim 300 Meter-Lauf (41,13 Sekunden), Dörfler siegte über 800 Meter und Lukas Haas (TS Lichtenfels) beim 100 Meter (12,49 Sekunden). Löffler wurde hier mit 12,60 Sekunden Dritter. Löffler und Haas belegten beim Weitsprung außerdem Platz 2 beziehungsweise 3.In der Klasse M14 gewann Simon Höfer (TSV Bad Rodach) den 800-Meterlauf mit der Bestzeit von 2:35,60 Minuten. Max Hübner (TSV Staffelstein) dominierte in der M13. Gleich im ersten Speerwurf kam er auf die Siegerweite von 39,40 Meter, mit einem Vorsprung von über zehn Metern auf den Zweiten. Zudem siegte Hübner beim Diskuswerfen (31,23 Meter) und beim Weitsprung. Der Lichtenfelser Nils Rauch kam in der M13 im 75-Meterlauf mit 11,44 Sekunden auf Platz 3.Nico Tischer (TS Lichtenfels) wurde mit 39 Metern oberfränkischer Meister im Schlagball-Wurf der M11. Auch im Weitsprung sicherte er sich den Titel (3,88 Meter).In der W15 überzeugten mit Tanaya Betz und Lejla Palos zwei starke Nachwuchsathleten der TSL. Betz gewann beim Hochsprung mit 1,56 Metern, kam beim Kugelstoßen auf Platz 2 und beim Diskuswerfen auf den dritten Rang. Palos siegte mit einer Speerwurf-Weite von 26,88 Metern. In der W14 waren drei Lichtenfelserinnen und drei Bad Rodacherinnen erfolgreich. Jule Graß siegte beim Hürdenlauf (80 Meter) mit 13,24 Sekunden vor Laney Schmid (13,88 Sekunden). Schmid ging als Favoritin an den Start, scheiterte schon an der erste Hürde, startete aber eine erfolgreiche Aufholjagd. Beim Weitsprung landete Schmid mit 4,83 Metern auf Platz 2, vor Graß, die mit 9,56 Metern beim Kugelstoßen auf Platz 3 kam.Katharina Hoffmann (TS Lichtenfels) wurde Zweite beim 100-Meterlauf (13,78 Sekunden) und Johanna Löffler (TSV Bad Rodach) entschied den 800-Meterlauf mit 2:43 Minuten klar für sich. Ihre Vereinskollegin Emma Freiberger sprang 1,43 Meter hoch, womit sie auf Platz 2 kam. Beim 100-Meterlauf kam sie ebenfalls auf den zweiten Rang.Dana Feil (TS Lichtenfels) gewinnt das Ballweitwerfen der W12 hochüberlegen mit 35,50 Metern vor Frieda Kupfer (TSV Bad Rodach) und Tizia Stenglein (TS Lichtenfels), die beim Hochsprung mit 1,33 Meter Zweite wurde. Alle Ergebnisse sind im Internet unter www.blv-sport.de zu finden.