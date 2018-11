TS Lichtenfels dominiert bei der Jugend

Top-Leistungen erbrachten die 70 Turner an drei Wettkampftagen der Turngauliga in Burgebrach, Lichtenfels und am vergangenen Wochenende in Staffelstein. Die TS Lichtenfels ging dabei als erfolgreichster Verein mit vier Mannschaften und je einem ersten Platz in der Jugend A/B und in der Jugend C sowie einem zweiten Platz in der Jugend D und in der Jugend E hervor. Nur knapp dahinter lag der TV Altenkunstadt, ebenfalls mit vier Teams - je ein erster Platz in der Jugend D und E, sowie ein zweiter Platz bei der Jugend A/B und ein dritter Platz in der C-Jugend.

Der TV Michelau sicherte sich konkurrenzlos den Titel bei den Männern und einen dritten Platz in der Jugend A/B. Der TV Hallstadt mit zwei Mannschaften und der TSV Burgebrach mit einem zweiten Platz in der Jugend C komplettierten die Veranstaltung.

Michelau konkurrenzlos

Im Wettkampf der Männer war der TV Michelau mit Nicolas Sauer, Max Mantel und Martin Rostalski konkurrenzlos am Start. Nach zwei absolvierten Wettkämpfen standen für sie 552,7 Punkte zu Buche. Top-Scorer aller Teams wurde mit 862,4 Punkten die TSL-Jugend A/B mit Florian Müller, Florian Göhring und Sandro Hauptmann. Bei allen Wettkämpfen lagen sie deutlich vorn und sicherten sich den ersten Platz in der Gesamtwertung. Der TV Altenkunstadt lieferte sich mit dem TV Michelau und dem TV Hallstadt einen harten Kampf um Rang 2, den die Schuhstädter letztlich mit 818,5 vor den Korbmachern (815,95) und den Hallstadtern (813,6) für sich entschieden. Für den TVA waren Kevin und Luis Kremer, Andreas Pohl, Marius Korzendorfer und David Schmidt am Start. Für den TVM punkteten Jonas Hirle, Florian und Leo Henkel, Lars Zwosta, Kyrill Zimmermann und Johannes Nemmert.

TSL siegt mit Abstand

Auch im Wettkampf der Jugend C ging der Sieg bei jedem Durchgang mit Abstand an das TS-Team. Lorenz Schmidt, Daniel Roppel, Alexander Rain und Elias Arin erturnten sich 842,55 Gesamtpunkte. Mit 721,4 folgte der TSV Burgebrach und der TV Altenkunstadt mit 716,15 Punkten.

In der D-Jugend lag zunächst die TSL mit Tim Hornung, Jakob Kraus, Michael Weibert, Linus Schröder, Emil Hofmann und Lukas Göhring in Führung. Beim zweiten Wettkampf holte der TVA auf und lag zum Finale in Staffelstein nach Ligapunkten gleich auf Rang 1.

Mit einer starken Mannschaftsleistung setzte sich der TVA mit Matheo Schmitt, Simon Rupp, Vincent Korzendorfer, Mathias Herold und Hannes Krebs (772,0) gegen ein ersatzgeschwächtes TS-Team (758,9) durch. Der TV Hallstadt belegte mit 748,85 Punkten Rang 3. Auch bei den Jüngsten dominierte der Nachwuchs des TV Altenkunstadt (688,80). An allen drei Wettkampftagen setzten sie sich vor das TS-Team (664,20).

Ein Dankeschön für über 40 Jahre

Mit "einem weinenden und einem lachenden Auge" verabschiedete sich Klaus Müller als Organisator der Turngauliga aus gesundheitlichen Gründen. Tosender Applaus von der Zuschauertribüne folgte den Ausführungen von Fachwart Clemens Weiser, der ihm für seine über 40-jährige Arbeit für die Turngauliga dankte.red