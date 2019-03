Schwürbitz vor 58 Minuten

Sportschießen

Training mit einem mehrfachen Weltmeister

Bei der offiziellen Schießstandeinweihung auf der Göritze in Schwürbitz begrüßten die Aktiven der Zimmerstutzen-Schützen-Gesellschaft 1874 Schwürbitz, die in den Mannschaften am Rundenwettkampf teilnehmen, einen besonderen Gast: Jürgen Wallowsky.