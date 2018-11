Trainer Goller kritisiert Offensive

Einen guten Jahresabschluss will der FC Lichtenfels an diesem Wochenende hinlegen. Am Samstag (14 Uhr, Karl-Fleschutz-Stadion) empfängt die Mannschaft des Trainergespanns Christian Goller/Alexander Grau den FC Herzogenaurach in der Fußball-Landesliga Nordost. Besonders von der eigenen Offensive erwartet sich dann Goller wieder eine bessere Leistung als zuletzt.

Angriff zuletzt die Schwachstelle

In den vergangenen beiden Begegnungen gegen Buch und Memmelsdorf erzielten die Lichtenfelser kein Tor. Während gegen Memmelsdorf die eigene Defensive nichts zuließ, reichte den Buchern ein Treffer, um das Spiel gegen den FCL zu gewinnen. "Das Gegentor fiel nach einem individuellen Fehler bei einer Ecke", analysiert Goller die entscheidende Szene. Nicht so gut kam bei der Aufarbeitung der eigene Angriff davon.

Chancen nicht genutzt

"Unser größtes Manko war, dass wir die Chancen nicht genutzt haben, die sich uns geboten haben. Dann fängt man sich natürlich auch solch ein Gegentor und verliert, obwohl man gut gespielt hat. Es gab einfach viele Momente, in denen beispielsweise der letzte Pass nicht gut gespielt wurde und der Gegner so wieder in Ballbesitz gekommen ist. Wir haben unsere Angriffe einfach unsauber zu Ende gespielt", kritisiert Goller.

Ein Faktor für die Niederlage gegen Buch war auch der Platzverweis gegen Verteidiger Kevin Wige. Nach seiner Gelb-Roten Karte in der 53. Minute hielten die Lichtenfelser noch für rund 20 Minuten das 0:0 - bis zum verhängnisvollen Eckball der Bucher in der 75. Minute. Insgesamt zeigte sich Goller mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: "Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, eigentlich sogar ein richtig gutes, solange wir zu elft waren. Aber selbst mit zehn Mann haben wir gut gespielt."

Goller: Chancen besser nutzen

Eine richtig gute Leistung wird auch gegen Herzogenaurach wieder vonnöten sein. Der Aufsteiger spielt bisher eine sehr gute Saison und hat mit dem Erfolg gegen Großschwarzenlohe die Lichtenfelser in der Tabelle wieder überflügelt. Beide Teams haben 32 Punkte gesammelt und liegen damit einen Spieltag vor der Winterpause auf den Plätzen 5 und 6. Eine enge Kiste war schon das Hinspiel, das mit 3:1 für Herzogenaurach endete. "Da haben Kleinigkeiten entschieden. Wir müssen einfach schauen, dass wir diesmal entscheidende Dinge richtig machen. Im Hinspiel haben wir ein Tor aus 55 Metern Entfernung bekommen", blickt Goller zurück. Auch damit nimmt er wieder die Offensivkräfte in die Pflicht. Defensiv stehen die Lichtenfelser ohnehin ausgezeichnet. Beim 0:1 gegen Buch kassierte man den ersten Gegentreffer nach zuvor vier Spielen mit weißer Weste.

Trainingslager in Thüringen

Für die Winterpause hat das Trainerteam bereits einen Plan. "Bei den Kreismeisterschaften in der Halle spielen wir nicht mit, dafür an einem Turnier im thüringischen Steinach am 29. Dezember. Dort werden wir auch ein Trainingslager absolvieren", kündigt Goller an, der dann ab dem 23. Januar wieder zum Training bittet. FC Lichtenfels: Kraus, Hetzel - L. Dietz, Hellmuth, Lulei, Scholz (?), Mex, Geldner, L. Jankowiak, Zollnhofer, Wige, Pfadenhauer, Wagner (?), Schunke, Graf, Schaller, Goller (?)