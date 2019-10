Torwart Tim Renner führt TSL zum Sieg

Definitiv ein offensiv ausgerichtetes Spiel, das die Korbstädter dank ihrer starken Schlussphase um den grandios parierenden Torwart Tim Renner mit 41:38 (22:21) gewannen.

TS-Spielertrainer Cornelius John war ob der vielen Gegentore unzufrieden. Seine Vorgaben, wie gegen den 17-mal erfolgreichen HSG-Topwerfer Sergy Trotsenko zu agieren sei, wurden nicht umgesetzt. "Letztendlich hat uns unsere gute Moral und die hervorragende Leistung von Tim Renner zum Sieg verholfen", lautete Johns Fazit, der selbst zehn Tore erzielte.

Die vielen TSL-Fans in der Goebel-Halle sahen eine ausgeglichene Begegnung mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Christoph Schuhmann und Trotsenko sorgten für die 10:8-Hausherrenführung (13.). Die Korbstädter setzten ihre Außen gut in Szene, überzeugten bei Kontern durch Wolfgang Schulze und über den Rückraum durch Leon Geuer. So drehte die TSL die Partie bis zum Seitenwechsel zu ihren Gunsten (22:21).

Ruppiger ging's in der zweiten Hälfte zu, so dass beide Teams mehrmals in Unterzahl spielten. So blieb die Partie spannend. Rödental/Neustadt legte wieder ein, zwei Tore vor, doch die TSL ließ sich nicht abschütteln. In den letzten zehn Minuten steigerte sich TS-Torwart Renner, hielt mehrere freie Würfe und einen wichtigen Siebenmeter. Nach dem 38:38 (57.) war die HSG II ausgeschaltet und musste ihrem Gast die Punkte überlassen.gü HSG Rödental/Neustadt II: Hüther - Görbert, Behr (1), Fladt (10/4), Trotsenko (17), Schuhmann (6), Förster, Krimmel (1), Handke (2), Greiner (2) / TS Lichtenfels: Renner, T. Freiburg - Fiedler, Geuer (4), Schulze (14), M. Tremel (3), Eisele, Rödel (2), Mahler (5), Lange, Söllner, John (10/6), Will (1), B. Freiburg (2) / SR: Knauer, Lippold