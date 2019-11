Torreiches Spiel in Lichtenfels

In der Kreisliga Bamberg geht die SpVgg Rattelsdorf nach ihrem 2:1-Sieg in Kemmern als Tabellenführer in die Winterpause.

Kreisliga Kronach

FC Lichtenfels II - FC Stockheim 4:3

In einer kampfbetonten Begegnung erwischten die Stockheimer den besseren Start. René Schubart traf nach drei Minuten allein vor Torwart Fischer zum 0:1. Schon in der 8. Minute verlängerte Mariusz Jankowiak eine Freistoßflanke von Gutgesell per Kopf zum 1:1. Die Heimelf hatte in der Folge etwas mehr vom Spiel und verdiente sich dadurch den Führungstreffer durch Jan Haselmann. Nach der Pause stocherte Joshua Betz einen Abpraller nach einem Schuss von Mariusz Jankowiak zum 3:1 über die Linie (49.). Nur drei Minuten später tauchte Leon Bienlein allein vor dem FCL-Gehäuse auf und verkürzte auf 3:2. Die FCL-Reserve hielt aber das Tempo weiter hoch. In der 59. Minute bediente Betz bei einem schönen Angriff Haselmann, der zum 4:2 traf. Die Gastgeber verpassten es danach, die Führung auszubauen. So machten es die Stockheimer mit dem 3:4 (88.) durch Henrik Wilke noch spannend.neck

Kreisliga Bamberg

ASV Sassanfahrt - SV Zapfendorf ausgef.

FSV Unterleiterbach - SpVgg Lauter 3:3

Die Gäste agierten in Unterleiterbach bissiger und belohnten sich kurz vor der Pause durch Kevin Frank mit dem 0:1 (42.). In Hälfte 2 setzten die FSVler offensiv Akzente. Nach einer Stunde traf die Heimelf binnen vier Minuten dreimal. Tobias Werner ließ seinem verwandelten Foulelfmeter (63.) ein weiteres Tor folgen (64.), ehe Frank Schmuck mit dem 3:1 für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte (67.). Doch die Lauterer bestraften die Nachlässigkeiten des FSV. Jonas Cron verkürzte per Elfmeter (84.), ehe vier Minuten später Christoph Schmitt seiner Elf noch den Punkte rettete. SC Kemmern - SpVgg Rattelsdorf 1:2

In einem ausgeglichenen und kampfbetonten Derby ging Rattelsdorf in Führung, als der SC-Schlussmann eine Flanke nicht entschärfte und Jeffry Stade zum 0:1 abstaubte (19.). Auf der Gegenseite legte David Görtler auf den einschussbereiten Murat Basaran ab, der zum 1:1 traf (31.). Tommy Grünert köpfte noch vor der Pause die SpVgg erneut in Front. Nach der Pause tauchte der SCK mehrmals aussichtsreich vor dem Gehäuse der Gäste auf, brachte den Ball aber nicht unter. red