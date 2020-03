Torhungrige Lichtenfelser

In bester Torlaune präsentierten sich die Handballer der TS Lichtenfels in der Bezirksliga gegen die "Dritte" von HaSpo Bayreuth. Und das, obwohl die TSler noch nie in dieser Konstellation gespielt hatten. Einen prächtigen Eindruck hinterließen die Nachwuchsspieler Niklas Schardt, Moritz Tremel und Luis Henzler sowie Keeper Tom Freiburg.

Bezirksliga, Männer

TS Lichtenfels - HaSpo Bayreuth III 37:27

TSL-Spielertrainer Philipp Rödel nahm schon nach wenigen Minuten eine Auszeit, da sein Team kaum Zug zum Tor entwickelte. TSL-Torwart Tom Freiburg verhinderte bis dahin einen höheren Rückstand (3:4, 12.). Danach war das Heimteam am Drücker und zog mit prima Spielzügen und Kontern auf 16:10 davon. Die Zuschauer im Sportzentrum kamen in Hälfte 2 voll auf ihre Kosten. Toll herausgespielte Chancen nutzten Johannes Söllner, Leo Eisele, Jonathan Rießner & Co., so dass sich Lichtenfels auf 21:14 absetzte (36.). Eine schwache TSL-Abwehrarbeit bestraften die Bayreuther zum 19:23 (40.). Philipp Mahler setzte nun Akzente und seine Kollegen in Szene. Die Korbstädter zogen auf 32:20 davon (50.). Am Ende gestattete die TSL dem Gast noch Ergebniskosmetik. gü

Die Statistik

TS Lichtenfels: T. Freiburg, Renner - Fiedler, M. Tremel (3), Schardt (1), Schulze (9), Eisele (3), M. Rödel, Mahler (4), Söllner (3), John (8/3), Rießner (2), Henzler (3), B. Freiburg (1) / HaSpo Bayreuth III: Katzer, Oertel - Goeritz (7/2), Wenzel, Fröhlich, Schmidt, Köllner, Fronmüller (3), Goles (4), Kritzenthaler (6), Scherwietes (4), Prischet (3)