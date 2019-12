Topspiel für HG Kunstadt im Hexenkessel

In der vergangenen Saison lieferten sich HG Kunstadt und TV Helmbrechts noch zwei packende Duelle in der Landesliga. Beim Wiedersehen am Samstagabend in Helmbrechts wird es für die HGK um David Jung (am Ball) darum gehen, den Kontakt zur Tabellenspitze der Bezirksoberliga aufrechtzuerhalten. Foto: Matthias Schneider