Titelträume der HG Kunstadt fast geplatzt

Im letzten Spiel des Kalenderjahres mussten die ersatzgeschwächten Bezirksoberliga-Herren der HG Kunstadt beim TV Gefrees ein 23:27 (14:11) quittieren. Durch die zweite Niederlage in Folge beträgt der Rückstand auf den verlustpunktfreien Spitzenreiter HSG Rödental/Neustadt in der eng gedrängten Tabelle schon sechs Punkte.

Bezirksoberliga, Herren

TV Gefrees - HG Kunstadt 27:23 (11:14)

Die Gastgeber traten sehr entschlossen auf und profitierten vom Fehlen einiger Kunstadter Stammspieler. Im bisherigen Saisonverlauf hatte die HGK die Personalprobleme meist mit großem Kampf- und Einsatzwillen ausgeglichen, doch nach vielen engen Spielen schwinden nun mehr und mehr die Kraftreserven. Zwar kehrte gegen Gefrees Spielmacher Nicklas Oester in die Mannschaft zurück, dieser war durch eine Armverletzung aber sichtlich eingeschränkt. Schwerwiegend waren die Ausfälle von Hajck Karapetjan und Abwehrchef Michael Deuber (beide verhindert). Hinzu kam, dass Trainer Anton Lakiza krankheitsbedingt das Bett hüten musste und so keine Impulse von der Außenlinie setzen konnte.

Dies wäre in der ersten Halbzeit auch noch nicht nötig gewesen, denn hier war die HGK dem gastgebenden Tabellensechsten meist überlegen. Allerdings waren die Kunstadter erst in der 11. Minute richtig im Spiel angekommen. Zuvor war das TVG-Team von Spielertrainer Michael Flately mit 5:2 in Front gegangen, da sich vor allem Ulli Richter treffsicher präsentierte. In nur drei Minuten glich die HG zum 5:5 aus, was auch am nach langer Verletzungspause zurückgekehrten Marco Scholz lag. Die stärkste Phase hatte die HGK kurz vor der Halbzeitpause, als auch die Spieler von der Bank Akzente setzten. Tobias Schnapp und Tobias Steuer besorgten das 10:14 (28.), Michael Link verkürzte bis zur Halbzeit noch auf 11:14.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Kunstadter Dominanz schnell ab. Die Gefreeser traten sehr bissig auf, vor allem Maximilian Baier schaltete einen Gang hoch. Der beste Torschütze der Bezirksoberliga erzielte sieben seiner insgesamt acht Treffer im zweiten Spielabschnitt. Zudem wurde er in der Offensive tatkräftig vom auffälligen Michael Hellmuth unterstützt. Dessen zwei Treffer in Serie brachten Gefrees in der 40. Minute mit 18:16 in Front.

Die Halle stand nun Kopf, die Gefreeser waren fest entschlossen, den ersten Sieg gegen ein Topteam der Liga einzufahren. Die HGK ließ sich beeindrucken und agierte zunehmend kopflos. Neben einer mangelhaften Chancenverwertung leistete sie sich auch zahlreiche technische Fehler. Max Wünschig gelang in der 50. Minute zwar nochmals der Anschlusstreffer zum 21:20, doch bereits drei Minuten später hatten die Gastgeber trotz Unterzahl beim Stand von 24:20 die Weichen auf Sieg gestellt.

"Obwohl wieder wichtige Spieler gefehlt haben, hätten wir eigentlich das Personal an Bord gehabt, um hier zu punkten", ärgerte sich der verletzte Kapitän Oliver Oester nach dem Schlusspfiff über eine vergebene Chance.

HG Kunstadt: Kießling, Doerfer - Legat (5), Maile (4/3), Steuer (3), Volk (3), Scholz (2), Schnapp (2), Jung (2), Wünschig (2), Oester.

TV Gefrees: Willemsen, Flatley - Baier (8/1), U. Richter (6), Link (4), Hellmuth (3), Jerschl (2), Greiner (2), Benker (1), Mostegel (1), Bippus, Lehmann, N. Richter