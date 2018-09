Titelfavorit kommt zum Aufsteiger HG Kunstadt

Schweres Auftaktprogramm, Teil 2: Nach der 21:24-Niederlage beim hochgehandelten MTV Ingolstadt empfängt Herren-Landesligist HG Kunstadt zur Heimspielpremiere am Sonntag (16 Uhr, Obermainhalle) den klaren Titelfavoriten TG Heidingsfeld.

Der Drittplatzierte der Vorsaison hat das Ziel "Aufstieg in die Bayernliga" ausgegeben. Wie ambitioniert die Heidingsfelder dieses Ziel verfolgen, wird schon beim Blick auf die Trainerbank ersichtlich: Heiko Karrer ist 53-facher Nationalspieler, der sich nach seiner aktiven Zeit (unter anderem TUSEM Essen und TV Großwallstadt) schon in jungen Jahren einen Namen unter Deutschlands Trainern gemacht hat. So war er beim mittlerweile etablierten Zweitligisten DJK Rimpar einer der Väter des Erfolgs.

In Heidingsfeld setzt Karrer auf gezielte Talentförderung, verpflichtete aber auch Topspieler, so dass er für Landesligaverhältnisse eine überdurchschnittlich starke Mannschaft beisammen hat.

Neuzugang mit zehn Treffern

Beim eindrucksvollen 33:17-Auftakterfolg gegen den TSV Mainburg erzielte TGH-Neuzugang Patrick Schneider zehn Treffer. Schneider war in der Vorsaison noch einer der treffsichersten Werfer in der 3. Liga. Zudem verpflichtete Heidingsfeld mit Yann Polydore einen Spieler mit Erstliga-Erfahrung. Auch die weiteren Neuzugänge Luis Franke und Bence Bordacz verleihen dem TG-Kader viel Klasse.

Doch die Kunstadter geben sich vor dem Duell David gegen Goliath kämpferisch "Wir bilden eine starke Einheit, die man in der Abwehr erst einmal knacken muss", sagt HGK-Spieler Andrei Stirbati. Das hat der Landesliga-Aufsteiger bei der unglücklichen Auftaktniederlage in Ingolstadt bewiesen. Zudem kehrt Toni Lakiza am Sonntag zurück in die Mannschaft, was der Abwehr zusätzliche Stabilität verleihen sollte.