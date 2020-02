Titel in der Winterrunde für TVO-Herren 30

Erstmals in der Vereinsgeschichte gelang den Herren 30 des TV Oberwallenstadt bei der Winterrunde des Bayerischen Tennisverbandes der Gewinn der Meisterschaft in der Bezirksklasse 1. Damit steigen die Oberwallenstadter in die Bezirksliga auf. Mit 8:0 Punkten setzte sich der TVO gegen starke Konkurrenten wie den TC Kronach und den TC Lichtenfels durch. Aus dem Team ragte Kaptiän Dominik Stach heraus, der alle seine Einzel- und Doppelmatches gewann. red