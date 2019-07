Titel für Staffelsteiner Mixed-Duo

Tolle Erfolge feierten die Ju-Jutsuka des TSV Staffelstein bei der deutschen Meisterschaft im hessischen Maintal. Nach monatelanger Vorbereitung gewannen im Duo-Wettbewerb das U21-Mixed Michelle Vetter und Lukas Lorber die Goldmedaille. Das Herren-Duo Florian Sonntag und Dominik Vetter wurde wie die Fighterinnen Pia van Thurenhout und Carolin Peter Vizemeister.

Im Duo-Wettbewerb der Herren-Klasse siegten Florian Sonntag und Dominik Vetter in der Vorrunde souverän. Im Finale trafen sie auf ihre Dauergegner Felix Paszkiewicz und Ian Butler aus Niederroth. In einem Kampf auf Augenhöhe mussten sich die Staffelsteiner am Ende geschlagen geben, freuten sich aber über den Vizetitel.

Fauxpas vor erstem Wettkampf

Das U21-Mixed-Duo Michelle Vetter und Lukas Lorber besaßen gute Chancen auf den Titel. Beinahe wäre aber der Traum bereits beim Aufwärmen geplatzt. Vetter traf ihren Partner mit dem Fuß am Kopf, dass eine Behandlung durch einen Physiotherapeuten nötig war. Auch Trainer Mike Blatt hatte gut zu tun, die beiden mental wieder auf Kurs zu bringen. Dies zahlte sich aus, ihre Vorrundenkämpfe entschieden sie deutlich für sich. Die Finalgegner waren die Bundeskaderkollegen Lara Korn und Gero Heilig aus Philippsburg. Das Staffelsteiner Duo machte aber klar, dass es nicht umsonst als Erststarter für die WM im Herbst in Abu Dhabi nominiert ist. Mit 66,0:64,5 Punkten wurden sie deutsche Meister.

Zwei Figtherinnen am Start

Im Fighting startete für den TSV Staffelstein Carolin Peter in der Gewichtsklasse bis 63 kg. Gleich im Auftaktkampf traf sie auf die letztjährige deutsche Vizemeisterin Anika Kreisbeck-Apert aus Velpker. Beide punkteten gleichwertig. 50 Sekunden vor Schluss erlangte die Staffelsteinerin durch eine gute Kombination die Führung, die sie bis zum Ende verteidigte. Durch ihren vorzeitigen Sieg in der folgenden Begegnung gegen Sina Spyrsch (Wiesbaden) zog sie ins Halbfinale ein. Auch hier punktete sie mit Fußstößen und besiegte die Ulmerin Sandra Kappelmeyer deutlich.

Im Finale wartete keine geringere als die Weltmeisterin Franziska Freudenberger aus Oberdürrbach. Zunächst hielt die Staffelsteinerin gut mit, ging sogar in Führung. Die erfahrene Gegnerin nutzte jedoch eine Unachtsamkeit, warf Carolin Peter und fixierte sie mit einer Haltetechnik. Damit musste sich die Staffelsteinerin vorzeitig geschlagen geben, der Vizetitel ist aber ein großer Erfolg für die junge Athletin.

Van Thurenhout muss in höhere Gewichtsklasse

Mangels Teilnehmerinnen in der 52-Kilo-Klasse musste Pia van Thurenhout in der Klasse bis 57 Kilogramm antreten. In ihrer ersten Begegnung glänzte sie durch schnelle Aktionen im Part 1 und gewann vorzeitig gegen Chiara Reuter (Philippsburg). Danach traf sie auf die deutlich größere Christina Ritz aus Siegen. Taktisch klug konterte sie deren Angriffe mit dem Fuß, brachte zwei Innenschenkelwürfe durch und siegte deutlich. Auch das Halbfinale gegen Nicole Graf gewann sie mit Punktabstand. Im Finale traf sie auf die Bundeskaderathletin Jenny Grudnio (Ratekau). Hier hielt van Thurenhout zunächst gut mit, musste sich allerdings nach Ablauf der Kampfzeit nach Punkten geschlagen geben. Somit wurde auch sie deutsche Vizemeisterin.

Zusätzlich zu dem tollen Abschneiden der Athleten bestand auch Andreas Hoffmann vom TSV die Prüfung zum Bundeskampfrichter.peho