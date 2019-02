Tim Renner, der Mann des Tages

Die Bezirksliga-Partie zwischen den Handballern der TS Lichtenfels und des TSV Weitramsdorf hielt, was sie im Vorfeld versprochen hatte: Spannung, Dramatik, Kampf. Am Ende wurde Tim Renner von seinen Mannschaftskollegen und den vielen TSL-Fans als Held gefeiert. Der Tormann der Korbstädter hielt in der letzten Aktion der Partie einen Siebenmeter und brachte dadurch den 24:23 (11:8)-Heimsieg unter Dach und Fach.

Blaue Karte für Cornelius John

Vor einer Saison-Rekordkulisse von etwa 300 Zuschauern im Lichtenfelser Sportzentrum schäumten die Emotionen fast über - auch als kurz vor dem erwähnten Siebenmeter TSL-Spielertrainer Cornelius John noch die blaue Karte erhielt. Überhaupt hatten die Schiedsrichter in der packenden Begegnung alle Hände voll zu tun. So zeigten sie dem Weitramsdorfer Marcel Bieber bereits in der 13. Minute und dem Lichtenfelser Wolfgang Schulze (42.) jeweils die Rote Karte. Dazu gab es acht Zeitstrafen für die "Turner" und fünf für die Gäste.

Ausgeglichen bis zur 23. Minute

Aus Lichtenfelser Sicht war der Sieg vollauf verdient. Spielerisch brachten die Gastgeber mehr auf die Platte, agierten variabel, schnell und mannschaftsdienlich. Weitramsdorf verstrickte sich oft in Einzelaktionen, wobei Tobias Wanko auf halbrechts immer wieder die Heimabwehr in Eins-gegen-Eins-Situationen ausspielte. Bis zur 23. Minute war das Spiel ausgeglichen. Durch von Cornelius John und Lukas Tremel souverän verwandelte Siebenmeter und den agilen Philipp Rödel am Kreis führte die TSL zum Pausenpfiff mit 11:8.

TSL nur selten komplett

Sehr hitzig ging es in den zweiten 30 Minuten zu, in denen die Lichtenfelser nur selten komplett auf dem Feld standen. Trotz teils doppelter Unterzahl bewahrten die Gastgeber Ruhe. Voll motiviert ging auf Linksaußen Lukas Will zur Sache, der nach 36 Minuten das 16:12 für Lichtenfels erzielte.

Durch eine clevere Abwehrtaktik verschaffte sich Weitramsdorf wieder Oberwasser, glich aus und blieb bis zur 54. Minute gleichauf. In den dramatischen Schlussminuten schloss Tremel einen herrlichen Spielzug für die TSL zum 24:21 ab (58.), ehe die Gäste wieder nachsetzten, den Anschlusstreffer erzielten und es zur dramatischen Schlussaktion mit der Parade von Renner kam. gü

Die Statistik

TS Lichtenfels: Renner, Ottolinger - Ph. Rödel (2) M. Rödel (1), Freiburg (1), Schulze (3), Macheleid, Kraus (1), Tremel (5/1), Mahler, Will (2), John (8/5), Geuer (1) / TSV Weitramsdorf: Pilz, Zwiener - Münch, Bieber, Meder, Bunk (8) Litke, S. Stelzner, M. Stelzner, Troppmann (3), Eberlein (3), Wanko (7), Wegener (2), Lippold