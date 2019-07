Tennispark-Herren 60 ungeschlagener Meister

Einen der größten Erfolge in der Vereinsgeschichte bedeutet die Meisterschaft der Herren 60 des Tennispark Lichtenfels 2019 in der Bayernliga Nord. Das Team um Mannschaftsführer Gerd Bissinger blieb in allen sieben Begegnungen ungeschlagen und wies am Ende ein Matchverhältnis von 50:13 auf.

Entscheidung zum Saisonstart

Das erste Spiel gegen den TC Bamberg war bereits das entscheidende. Es ging 5:4 aus. Die Bamberger verloren danach kein Spiel mehr und wurden am Ende Vizemeister.

Im Team der Lichtenfelser haben Jiri Vranak, Zdenek Mazak, Vlatislav Cerny und Jan Kisari alle ihre Matches gewonnen. Sie alle spielen - wie auch Ludvik Sembdner - zum Teil seit vielen Jahren ununterbrochen für den Tennispark.

Die Mannschaft hat mit der Meisterschaft das Aufstiegsrecht für die Regionalliga erreicht, wo sie bereits in der Saison 2017 antrat, sich in der bayernweiten Liga aber nicht halten konnte.red