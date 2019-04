SV Seubelsdorf verabschiedet sich aus Regionalliga

Am letzten Spieltag unterlagen die Seubelsdorfer beim bereits als Absteiger feststehenden SV Würzburg II mit 3:5 und rutschten damit auf den vorletzten Platz. Die Seubelsdorfer hätten einen hohen Sieg benötigt, um eventuell die Schachfreunde Sailauf noch auf einen der drei Abstiegsplätze zu verdrängen.

Ganz vorn in der Regionalliga-Bestenliste lag aber mit Tobias Kolb dank seiner enormen Punkteausbeute ein Seubelsdorfer. Auch gab es einzelne glanzvolle Mannschaftsleistungen, unter anderem zwei Siege gegen zeitweilige Tabellenführer und ein 4:4 gegen den Meister SK Kronach 1. SV Würzburg II - SV Seubelsdorf 5:3

Am Spitzenbrett spielte der Seubelsdorfer Matthias Bergmann zwar zunächst konsequent nach vorne, sah sich dann aber energisch zurückgeworfen und musste daher einer Punkteteilung zustimmen.

Ein einsamer feindlicher Turm versuchte an Brett 3 in die Stellung von Christian Gebhardt vorzudringen. Als Gebhardt diese Schwerfigur angriff und deren eigene Steine es versäumten, sie zu decken, war die Überraschung auf beiden Seiten groß und beim Seubelsdorfer Mannschaftskapitän mit der Freude über einen Punkt verbunden.

Was eine "unsterbliche" Partie hätte werden können, geriet an Brett 4 zur Unvollendeten: Nach wechselhaftem Verlauf opferte Uwe Voigt reichlich Material, um an den gegnerischen König heranzukommen, und freute sich darüber, seinen Gegner damit zu einem Dauerschach gezwungen zu haben. Erst nach dem Friedensschluss stellte es sich heraus, dass sich die Schachgebote einmal erschöpft hätten und Voigts Mattdrohung dann unabwendbar gewesen wäre.

Ein halber Punkt ging auch an Brett 2 verloren: Carlo Hofmann hatte in bedrängter Stellung einen Patt-Trick vorbereitet. Bei diesem cleveren Manöver unterlief ihm jedoch ein Fingerfehler, und statt mit völlig bewegungsunfähigen Figuren das Remis reklamieren zu können, musste er einen weiteren Zug hin zu einer Verluststellung machen.

Tobias Kolb mit toller Saison

An Brett 5 schloss Tobias Kolb seine sensationelle Saison auf würdige Weise ab. Nachdem er zwischendurch am 30. März das zehnte Schweinfurter Jugendrapid mit sechs von sieben möglichen Punkten gewonnen und sich beim Simultanspiel mit dem berühmten deutschen Großmeister Robert Hübner in Bindlach als Jugendspieler am längsten gehalten hatte, zeigte er in dieser Partie, dass er auch bei reduziertem Material einen Königsangriff schwungvoll zum Erfolg führen kann. Dank sieben Punkten aus neun Partien blieb er so, gleichauf mit Dr. Peter Ostermeyer von TSV Rottendorf, bester Einzelspieler der Liga.

Der Wettkampf entschied sich nun an den hinteren Brettern allerdings zuungunsten von Seubelsdorf. Zwar wehrte sich Hans-Jürgen Drechsel hartnäckig, doch ein unbedachter Bauernzug brachte ihm den entscheidenden Nachteil.

An den Brettern 7 und 8 kämpfte das Brüderpaar Tudor und Andrei Fosca Lutz tapfer, doch vergebens gegen weitaus erfahrenere Kontrahenten. Das Endergebnis von 3:5 besiegelte für Seubelsdorf den vorletzten Platz und damit den Abstieg aus der Regionalliga.

Erfahrung und Talente

In der kommenden Saison will der SVS noch stärker auf das Potenzial erfahrener und ambitionierter Stammspieler zurückgreifen. Auch Neuzugänge seien jederzeit willkommen, sagte Mannschaftsführer Christian Gebhardt. "Der kometenhafte Aufstieg von Tobias Kolb hat gezeigt, was Vereinsarbeit erreichen kann. Auch von den Erfahrungen in der Regionalliga wird der Verein profitieren." Zum Training freitags im Lichtenfelser Myconius-Haus seien alle Interessenten willkommen.uv