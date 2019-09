Straten sorgt für einen Start nach Maß gegen Hassenberg

Das Kellerduell der Fußball-A-Klasse 2 Lichtenfels hat der FC Michelau II gegen den bisherigen Letzten TSV Unterlauter II mit 0:3 verloren.

A-Klasse 2 Lichtenfels

FC Michelau II - TSV Unterlauter II 0:3

Bei den Michelauern kam überhaupt kein Spielfluss auf. Der einzige Schuss aufs Gästetor von Enver Demirbas ging fast rein, doch die Latte rettete für Unterlauter. Nach einer knappen Stunde wurde es turbulent, als Gästetorwart Hartmann einen Ball wohl hinter der Torlinie herausholte, der Schiedsrichter dies aber nicht sah. Im Gegenzug traf Horn nur den Innenpfosten des FC-Gehäuses. In der 68. Minute schenkte der Schiedsrichter den Gästen einen Strafstoß. Zudem vergaß der Michelauer Kapitän Lukas Bergmann seine Vorbildfunktion und ließ sich wegen Meckerns mit der Ampelkarte des Feldes verweisen. Den Strafstoß verwandelte Käser zum 0:1. Der FCM versuchte zwar, den Ausgleich zu erzielen, doch die Gäste kamen zu Kontern, die sie durch Hussein und Töpfer zum 0:3 nutzten.gebe Tore: 0:1 Käser (68., Foulelfmeter), 0:2 Hussein (73.), 0:3 Jan. Töpfer (90.) / Gelb-Rote Karte: L. Bergmann (68., Meckern) / Zuschauer: 20 / SR: M. Löhlein SG M'zeuln III/Schwürb. II - SG Neustad/ Frohnl. II 1:3

Am Freitagabend hatte D. Weigl für die heimische SG die Führung auf dem Fuß, doch scheiterte er aus spitzem Winkel am Gäste-Torwart (2.). In der 12. Minute nahm der Zeulner Goalgetter einen Befreiungsschlag aus der SG-Abwehr auf, überspurtete den Gäste-Torwart und schob zum 1:0 ein. In der 64. Minute erzielten die Gäste nach einem Rückpass im Zeulner Strafraum durch einen indirekten Freistoß den Ausgleich. Während die Zeulner in der Folgezeit einige gute Gelegenheiten liegen ließen, kamen die Gäste nach einem Konter durch C. Maier zum 1:2 (80.). Die Heimelf konnte in den verbleibenden Minuten keine Chancen zum Ausgleich mehr herausspielen. Stattdessen erhöhte die Gästeelf in der Schlussminute nach einem Ballverlust im SG-Spielaufbau noch auf 1:3.ddz Tore: 1:0 Weigl (12.), 1:1 Przybylski (64.), 1:2 Maier (80.), 1:3 Grimm (89.) / Zuschauer: 60 / SR: E. Bienlein (Stockheim) SG Gestungshs./Hassenb. II -

SG M'zeuln III/Schwürb. II 2:0

Tore: 1:0 Hofmann (60.), 2:0 Rauh (69.) / Zuschauer: 40 / SR: N. Löhlein (Scherneck)

A-Klasse 4 Coburg

SG B'kunstadt/Roth-Main II -

SC Hassenberg 3:1

Einen Start nach Maß legte die SG gegen den Tabellenführer hin. Einen weiten Freistoß von Russ legte Geissler per Kopf im Strafraum auf Straten ab, der ebenfalls per Kopf das 1:0 erzielte (4.). Die Gäste agierten druckvoll, ohne SG-Torwart Grimm ernsthaft zu prüfen. Ein Konter über Biyikli, dessen Querpass Fuchs über die Linie drückte, brachte in der 23. Minute das 2:0. In der 32. Minute erhöhte Willnecker per Freistoß auf 3:0. Kurz vor dem Seitenwechsel scheiterte J. Wrzyciel aus der Drehung an SG-Torwart Grimm. Nach der Pause warfen die Gäste alles nach vorne und kamen durch J. Wrzyciel zum 1:3 (53.). Entlastungsangriffe der SG wurden meist überhastet abgeschlossen. Grimm hielt in der Nachspielzeit noch einen Strafstoß von Schön.mpo Tore: 1:0 Straten (4.), 2:0 Fuchs (23.), 3:0 F. Willnecker (32.), 3:1 Johan Wrzyciel (53.) / Zuschauer: 40 / SR: Grünbeck (Neukenroth) SCW Obermain II -

FC Kirchlein 1:8

Die favorisierten Kirchleiner hatten mehr Ballbesitz und gingen auch durch Trenkwald in Führung (11.). Danach allerdings zeigten die ersatzgeschwächten Weismainer eine Reaktion. Nach Kopfballverlängerung von Thein schoss Mohammed Ahmad gefühlvoll ins lange Eck zum 1:1 (13.). Nur fünf Minuten später fiel jedoch das 1:2 durch Schneider. In der Folge gestalteten die Weismainer das Spiel einige Zeit ausgeglichen. Das 1:3 durch Heppner (43.) kam jedoch ungünstig vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel baute die Heimelf konditionell ab. Schneider erhöhte per Doppelschlag auf 1:5 (65., 69.). Nachdem Heimakteur Frankenberger für ein Handspiel auf der Torlinie Rot gesehen und Fößel den Elfmeter verwandelt hatte (1:6, 76.), sehnten sich die Gastgeber nach dem Abpfiff. Groß und Heppner trieben das Ergebnis aber noch in die Höhe.asch Tore: 0:1 Trenkwald (11.), 1:1 Ahmad (13.), 1:2 Marc. Schneider (18.), 1:3 Heppner (43.), 1:4 Marc. Schneider (65.), 1:5 Marc. Schneider (69.), 1:6 Fößel (76., Foulelfmeter), 1:7 Groß (81.), 1:8 J. Heppner (89.) / Rote Karte: Frankenberger (75.) / Zuschauer: 50 / SR: G. Spiewok (Rugendorf) ESV Lichtenfels -

SpVgg Lettenreuth II 4:3

Nach einem Foul vom unsicheren Gästetorwart Zöttlein verwandelte Dziuda den Strafstoß sicher (18.). Der gefoulte Koza hingegen musste mit Verdacht auf Armbruch vom Feld. Dziuda erhöhte nach einer Kombination auf 2:0 (29.). In Hälfte 2 verkürzte Klerner per Elfmeter auf 1:2 (54.). Doch nur kurze Zeit später stellte der starke Dziuda den alten Abstand wieder her. Danach meinten die "Eisenbahner", das Spiel nur noch verwalten zu müssen, und wurden durch einen Doppelschlag durch Mack und Russwurm bestraft. In der 88. Minute fiel wie aus dem Nichts der Siegtreffer der ESVler. Zöttlein ließ einen Schuss von Domi Ritter durch die Arme ins Tor rollen.

Tore: 1:0 Dziuda (18., Foulelfmeter), 2:0 Dziuda (29.), 2:1 Klerner (54., Foulelfmeter), 3:1 Dziuda (58.), 3:2 Mack (70.), 3:3 Russwurm (75.), 4:3 D. Ritter (88.) / Zuschauer: 60 / SR: J. Dorsch (Freienfels/Krögelstein)

FC Trieb - ATSV Thonberg 3:2

Tore: 1:0 Krause (7.), 2:0 Weiß (10.), 2:1 Geßlein (12./Elfmeter), 3:1 Lurz (50.), 3:2 Sigmund (79.) / SR: N. Gäbelein FC Marktgraitz II - FC Schney 6:1

Tore: 1:0 Mi. Meusel (17.), 2:0 Seifert (25.), 3:0 Mi. Meusel (26.), 4:0 Franke (32.), 5:0 F. Partheymüller (36.), 6:0 Hoh (54.), 6:1 Kober (78.) / Zuschauer: 100 / SR: Schülein FC Redwitz - SC Jura Arnstein II 4:1

Tore: 1:0 Brasoveanu (6.), 2:0 D. Rosenstock (39.), 2:1 Da. Will (43.), 3:1 O. Efe (75.), 4:1 R. Gnanapiragasam (89.)

A-Klasse 2 Bamberg

SV BW Sassendorf - TSV Kleukheim 1:2

Tore: 0:1 A. Schatz (45.), 0_:2 J. Leepa (61.), 1:2 M. Kühnlein (77.) / Gelb-Rote Karte: - / T. Labisch (75.)