Staffelsteinerinnen verpassen knapp die Überraschung

Die Faustball-Frauen des TSV Staffelstein haben in der 2. Liga Süd knapp eine Überraschung verpasst. Nach dem Sieg über Schlusslicht Veitsbronn II hatten die Gastgeberinnen den Spitzenreiter TV Unterhaugstett am Rande einer Niederlage, doch die Gäste aus dem Schwarzwald zogen den Kopf noch aus der Schlinge und gewannen noch mit 3:2. Die TSV-Frauen bleiben damit auf Tabellenplatz 4.Auch die Männer des TSV Staffelstein hatten ihren sechsten Spieltag in der Landesliga. In hart umkämpften Spielen behielten die Gastgeber sowohl gegen die DJK FV Ursensollen als auch gegen den Tabellenführer, den TSV Seußen, in jeweils fünf Sätzen die Oberhand und zogen nun mit Seußen nach Punkten gleich.Am Abschlussspieltag in Hallerstein feierten die U18-Mädchen drei Siege und wurden somit ungeschlagen Landesliga-Ost-Meister. Am 1. Juli treten sie damit bei der "Bayerischen" in Herrnwahlthann an.Veitsbronn trat nur mit vier Spielerinnen an und hatte gegen die TSVlerinnen keine Chance. Mit 11:6, 11:5 und 11:7 feierte der Aufsteiger seinen sechsten Saisonsieg.Der Tabellenführer Unterhaugstett kam anschließend ebenfalls zu einem ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen den Letzten, ehe es zum Duell gegen Staffelstein kam. Hier entwickelte sich ein spannendes Spiel mit langen Ballwechseln. Die beiden ersten Sätze gewannen die Staffelsteinerinnen mit 11:5 und 11:9. Im dritten Durchgang unterliefen den TSV-Frauen einige leichte Fehler, die den Gegner wieder stark machten. In der Verlängerung verkürzten die Schwarzwälderinnen mit 13:11. Der vierte Abschnitt verlief ähnlich, ebenfalls mit dem besseren Ende für den Gast (11:13). Im fünften Satz hatte der Ex-Bundesligist die besseren Nerven gegen das junge TSV-Team. Mit 11:9 triumphierte Unterhaug-stett und bleibt so mit an der Tabellenspitze.Der bisherige Tabellenzweite Ursensollen erwischte in Staffelstein den besseren Start und holte sich Satz 1 mit 11:8. Die Gastgeber glichen jedoch postwendend mit 11:7 aus. Erneut zogen die DJKler mit 11:9 in Front, doch mit 11:6 und 11:8 wendeten die Badstädter noch das Blatt.Gegen Spitzenreiter Seußen bekamen die Zuschauer erneut eine spannende Auseinandersetzung geboten. Diesmal gingen die Gastgeber mit 11:8 in Führung. Doch die Seußener antworteten mit einer 11:3-Klatsche im zweiten Durchgang. Die Staffelsteiner ließen sich davon aber nicht beeindrucken, gewannen den dritten Abschnitt mit 11:6 und wollten danach den Sack zumachen. Doch die Ost-oberfranken konterten mit 11:9. Im fünften Satz hatten die Gastgeber aber den längeren Atem und triumphierten mit 11:5 klar.Die Staffelsteinerinnen begannen ihre erste Partie gegen die SG Mantel-Weiherhammer/ Floss stark und beherrschten ihren Gegner im ersten Satz mit 11:3. Und auch im zweiten Durchgang zeigten die TSVlerinnen eine technisch saubere Ballführung und konzentriert vorgetragene Angriffe. Mit 11:6 ging auch Durchgang 2 an Staffelstein.Gegen Schlusslicht TV Längenau blieben die TSV-Mädchen trotz ihrer Favoritenstellung konzentriert. Konsequent punkteten sie und feierten einen 11:1, 11:1-Sieg.Zum Abschluss wartete noch der Tabellenzweite TV Herrnwahlthann auf die TSVlerinnen.Obwohl die Badstädterinnen den Meistertitel bereits in der Tasche hatten, zeigten sie Faustball auf hohem Niveau. Die Zuschauern bekamen ein tolles Spiel über drei Sätze geboten. Mit 11:7, 9:11 und 11:9 feierten die Staffelsteinerinnen ihren zehnten Sieg im zehnten SpielTSV: Maike Lemmink, Laura Hantke, Pia Donath, Jule Donath, Hannah Kiesling, Franziska NiederleDer Staffelsteiner Nachwuchs trat beim TV Meierhof an und traf dort auf den TuS Töpen, den TV Hallerstein und die TS Thiersheim.Gegen Töpen zeigten die TSV-Talente gute Abwehraktionen und starke Angaben. Am Ende von Satz 1 behielt aber Töpen mit 12:10 die Oberhand. Staffelstein antwortete mit einem 11:2 eindrucksvoll. Im dritten Durchgang schlichen sich wieder einige Unsicherheiten ein und die TSVler verloren knapp mit 7:11.Gegen das eingespielte Team aus Hallerstein hatten die TSVler bei Regen mit den schnellen Bällen Schwierigkeiten. So fanden die Staffelsteiner nicht ins Spiel und verloren mit 2:11 und 6:11.Gegen Thiersheim zeigten sich die Kinder auf allen Positionen wieder stärker. Nach einer 7:11-Niederlage im ersten Satz gleichen sie mit 11:9 aus. Im dritten Abschnitt schlichen sich wieder einige Fehler ein, so dass die Staffelsteiner mit 4:11 verloren.TSV: Finn Donath, Leni Angrabeit, Paula Klostermann, Jasmin Galster, Lilly Höreth