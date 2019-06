Staffelsteinerinnen behalten die Nerven

Bei der Bundesliga-Reserve des TSV Calw absolvierten die Staffelsteinerinnen gleich Hin- und Rückspiel. Und beide Matches hatten es in sich. Beide Male ging es über fünf Sätze. Die Punkte teilten sich die Teams. Die erste Begegnung ging an die Gastgeberinnen, in der zweiten nahmen die Frauen vom Obermain Revanche. Mit 12:8 Punkten liegt Staffelstein damit auf dem guten vierten Tabellenplatz TSV Calw II - TSV Staffelstein 3:2

Die Adam-Riese-Städterinnen erwischten einen guten Start, zogen davon und holten sich Satz 1 mit 11:6. Doch nach dem Satzwechsel zeigte sich, dass auch die Staffelsteinerinnen auf der anderen Feldseite Probleme mit den schwierigen Windverhältnissen an diesem Tag hatten. Diesmal zog Calw davon und glich mit 11:6 aus. Anschließend entwickelte sich ein spannendes Match. Die Gäste holten sich den dritten Durchgang mit 11:8 und schnupperten im vierten schon am Sieg. Doch Calw erzwang mit 12:10 den Entscheidungssatz. Dort lagen die Staffelsteinerinnen zum Seitenwechsel noch mit einem Ball vorne. Doch auf der "schlechteren" Seite reichte es an diesem Tag nicht mehr. Die eigenen Fehler und Unsicherheiten schlugen sich in einer 9:11-Niederlage nieder. TSV Calw II - TSV Staffelstein 2:3

Das Rückspiel verlief fast deckungsgleich wie das Hinspiel. Beide Mannschaften spielten nicht konstant genug und machten immer wieder Fehler. So punktete jeweils wieder das Team auf der strategisch besseren Seite. Staffelstein gewann Satz 1 und 3 jeweils mit 11:6, Calw die Abschnitte 2 und 4 jeweils mit 11:8. Im fünften Durchgang schaffte es das Team um Trainer Bernd Faulstich, beim Seitenwechsel mit drei Punkten vorne zu liegen. Doch die Calwerinnen kämpften sich Punkt für Punkt heran. Nach ein paar unsauberen Bällen der Staffelsteinerinnen hatten die Gastgeberinnen zum 14:14 ausgeglichen. Der nächste Ball musste entscheiden. Doch die Gäste behielten die Nerven. Das Team fischte einen Angriff des Gegners heraus und verwandelte den Ball zum 15:14-Sieg.spo TSV: Ulla Donath, Pia Donath, Jule Donath, Nadine Potzel, Annabell Steinbock, Steffi Potzel