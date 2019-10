Staffelsteiner zur "Halbzeit" auf Halbfinalkurs

Zum Auftakt am Dienstagabend trumpfte Matthias Dirnberger mit 629 Holz auf. Bei einem Fehler räumte der Staffelsteiner überragende 251 Holz. Am Mittwochvormittag legte Torsten Reiser mit 624 Kegeln prächtig nach. Er überzeugte vor allem in die Vollen mit starken 405 und kam im Räumen ohne Fehler auf 219 Holz.

Als Dritter des Sextetts vom Obermain ging am Mittwochnachmittag Marcus Gerdau auf die Bahnen. Der warf sogar 636 Kegel (237 geräumt) um.

Damit führen die Staffelsteiner das Klassement der 13 Teams nach drei von sechs Keglern mit 1889 Holz deutlich an. Am Mittwochabend (nach Redaktionsschluss) und am Donnerstag wollen die SCKler ihre Position behaupten, ehe es am Freitag im Halbfinale wieder bei Null beginnt und ein Match mit sechs Duellen um den Finaleinzug ausgetragen wird. us