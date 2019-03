Staffelsteiner wollen Schludrigkeiten abstellen

Der TSV Staffelstein verpatzte den Auftakt in das neue Spieljahr 2019. Eine Schippe drauflegen müssen die Badstädter beim TSV Pfarrweisach. Trainer Daniel Ritzel moniert vor allen Dingen das schludrige Abwehrverhalten seiner Mannschaft.

TSV Pfarrweisach - TSV Staffelstein

Das Sturmtief Eberhard hatte vergangenes Wochenende den Fußball in der Region im Griff. Der TSV Staffelstein trotzte zwar den teils widrigen Bedingungen, verlor sein Auftaktmatch auf dem neuen vereinseigenen Kunstrasenplatz gegen den TV Ebern aber mit 3:4. Vielleicht hätten die Staffelsteiner das Spiel absagen sollen. "Auf keinen Fall", sagt TSV-Trainer Daniel Ritzel, der im Nachgang nicht mit der Austragung hadert. Auch wenn die Windverhältnisse teilweise grenzwertig gewesen seien, "hätten wir an diesem Tag wahrscheinlich auch so verloren", meint Ritzel.

Das Defensivverhalten seiner Mannschaft gegen Ebern ist dem Übungsleiter ein Dorn im Auge: "Wenn man zu Hause drei Tore schießt, sollte das auch für einen Sieg reichen."

Drei Punkte sollen nun am Sonntag (15 Uhr) im Auswärtsspiel gegen den TSV Pfarrweisach nachgereicht werden. Der Tabellenachte verfügt mit dem 14-fachen Torschützen Sebastian Pecht über einen der gefährlichsten Spieler der gesamten Kreisliga. "Nur einer von elf guten Spielern bei Pfarrweisach", warnt Ritzel, sich nur auf Pecht zu konzentrieren.

Ein Fragezeichen steht noch hinter der Einsatzfähigkeit von Philip Eiermann, der gegen Ebern bereits vor dem Pausenpfiff ausgewechselt wurde. "Es wäre schade, wenn es bei ihm nicht gehen würde. Er ist zurzeit richtig gut drauf", ist Ritzel voll des Lobes für den 19-Jährigen. Marco Lins' Mitwirken steht ebenfalls auf der Kippe.