Staffelsteiner vor Güßbachern gewarnt

Etwas zerstückelt sind die letzten vier Spieltage in der Kegler-Bundesliga. Nach einem freien Wochenende kommt es am Samstag zur drittletzten Runde, ehe die Liga am Faschingswochenende erneut pausiert. Am 9. und 16. März finden dann (zeitgleich um 12 Uhr) die letzten beiden Runden statt.

Zur gewohnten Zeit um 13 Uhr trifft der Tabellenzweite SKC Staffelstein am Samstag auf den TSV Breitengüßbach (6.). Keine einfache Aufgabe, denn die Gäste aus dem Nachbarlandkreis Bamberg haben bisher eine ordentliche Saison hingelegt und sogar Titelverteidiger Zerbst die bisher einzige Niederlage zugefügt.

Daher müssen die SKCler aufpassen, dass sie gegen die mit 14:16 Punkten auf Rang 6 liegenden Güßbacher nicht ausrutschen. Von der Tabellensituation und vom Auswärtsschnitt sind die Staffelsteiner Favorit, doch warnt Teamchef Hans-Karl Brütting, den Lokalrivalen nicht zu unterschätzen.

Kein Selbstläufer

Natürlich peilen die Startspieler Torsten Reiser und Julian Hess den Sieg an. Primär wird aber eine gute Leistung ihr Ziel sein. Gegen Mario Nüsslein, der im Startpaar stehen dürfte, wird das aber kein Selbstläufer. Der Güßbacher erzielte schon über 700 Holz. Tobias Stark, der im letzten Heimspiel 637 Holz erzielte, wird ebenfalls zu Beginn auf der Bahn erwartet.

In der Mittelpaarung hofft man im heimischen Lager, dass Marcus Gerdau, der sich vor zwei Wochen in Raindorf verletzte und ausgewechselt wurde, wieder fit ist und zum Einsatz kommt. Sein Kollege könnte Radek Hejhal sein. Beim TSV sind Chrstian Jelitte und Zoltan Hergeth zu erwarten.

Den Schlusspart dürften beim SKC Mathias Dirnberger und Miroslav Jelinek übernehmen. Beide sind in guter Form. Bei den Gästen erwartet man Robin Parkan und Christian Rennert.

Wie die Mannschaft letztlich antritt, wird erst kurz vor dem Spiel entschieden.

Spitzenreiter Zerbst dürfte gegen den Vorletzten Amberg keine Probleme haben, Platz 1 zu behaupten. Bamberg gastiert beim TSV Zwickau (7.). SKC