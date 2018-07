Staffelsteiner U18-Mädchen sichern sich bayerischen Titel

2. Liga Süd, Frauen



TSV Staffelstein -

FV Glauchau-Rothenbach 1:3



TSV Staffelstein -

ASV Veitsbronn 3:1





Bayerische Meisterschaft, U18 wl.





Landesliga, Männer



TSV Staffelstein -

TV Meierhof 3:0

TSV Staffelstein -

TSV Seußen 2:3

spo



Aber auch die Zweitliga-Frauen und Landesliga-Männer trugen mit ihren Siegen zu einem erfolgreichen Wochenende der Staffelsteiner Faustballteams bei.Gegen den Gastgeber Glauchau-Rothenbach fanden die Staffelsteinerinnen aufgrund der schwierigen Platz- und Windverhältnisse nicht ins Spiel. Den Gastgebern gelang dies besser. Der FV holte sich den ersten Satz mit 11:3, ehe der TSV Paroli bot. Doch am Ende von Abschnitt 2 hatte erneut Glauchau die Nase vorn (13:11). Im dritten Satz steigerten sich die TSV-Frauen und verkürzten mit 14:12. Nach einem weiteren starken vierten Satz holte sich aber der Gastgeber mit 11:7 den Gesamtsieg.Auch gegen die Mittelfränkinnen erwischten die Staffelsteinerinnen nicht den besten Start. Trotz einiger guter Ballwechsel gerieten die Frauen in Rückstand und mussten den ersten Satz mit 9:11 abgeben. Die TSVlerinnen steigerten sich danach aber deutlich, setzten Veitsbronn unter Druck und gewannen dank eines guten Spielaufbaus und starken Angriffen mit 11:3, 11:8 und 11:7 den Sieg.Mit 14:14 Punkten steht Staffelstein vor dem letzten Spieltag auf dem vierten Tabellenplatz.Als ungeschlagener oberfränkischer Meister und Titelverteidiger traten die jungen TSV-Frauen mit Ambitionen in Herrnwahlthann bei der "Bayerischen" an.In der Vorrundengruppe fertigten die Staffelsteinerinnen zunächst den SV Amendingen mit 11:3 und 11:2 ab, besiegten dann den MTV Rosenheim mit 11:6 und 11:7, ehe sie gegen den TV Segnitz im Kampf um Platz 1 kämpfen mussten. Trotz Gegenwehr zeigten sich die TSVlerinnen auf allen Positionen souverän und brachten das Spiel mit 11:9 und 11:7 sicher nach Hause.Im Halbfinale ging es gegen den Zweiten der Gruppe B, den TV TV Herrnwahlthann. Ob in der Abwehr durch Laura Hantke und Jule Donath oder beim Zuspiel durch Hanna Kießling, die Gastgeber fanden kein Mittel, um die Staffelsteinererinnen unter Druck zu setzen, so dass Pia Donath und Franzi Niederle einen sehenswerten Angriff nach dem anderen abschlossen. Die knapp 100 Zuschauer, die ihr Team frenetisch anfeuerten, wurden immer stiller, als der erste Satz mit 11:3 an den Gast ging.Knappe Bälle ins Aus und nicht optimale Zuspiele führen allerdings dazu, dass der TSV den zweiten Durchgang mit 8:11 abgab. Im dritten Abschnitt waren die Staffelsteinerinnen wieder voll konzentriert und zogen mit dem 11:3 ins Finale ein.Dort trafen die TSV-Mädels erneut auf Segnitz. Die Unterfränkinnen rechneten sich nach der Vorrundenpleite wohl keine Chancen aus und kamen nur durch Unkonzentriertheiten der Staffelsteinerinnen zu Punkten. Entspannt gewannen die TSVlerinnen mit 11:6 und 11:6. Mit dem bayerischen Titel qualifizierten sich die Oberfranken für die süddeutsche Meisterschaft.Die Staffelsteiner Männer musten an ihrem vorletzten Spieltag nach der knappen Niederlage gegen Seußen die Tabellenführung in der Landesliga Ost an ihren Gegner abgeben.Gegen die Gastgeber vom TV Meierhof starteten die Badstädter konzentriert. Mit starken Angriffen und einer konsequenten Abwehr holte sich das TSV-Team die ersten beiden Sätze mit 11:7 und 11:4. Durch einige Unsicherheiten brachten die TSVler im dritten Durchgang ihren Gegner wieder ins Spiel. Doch am Ende zeigte die Staffelsteiner ihr Können und holten sich die letzten zwei Punkte zum mit 13:11-Satzerfolg.Mit dem bis dato punktgleichen Co-Spitzenreiter Seußen lieferten sich die Staffelsteiner ein heiß umkämpftes Match. Den besseren Start erwischten wieder die Badstädter. Die Männer setzten die Seußener konsequent unter Druck. Mit starken Spielzügen holten sie sich die ersten beiden Sätze mit 11:6 und 11:8. Doch die Fichtelgebirgler wurden stärker und boten Paroli. Die Badstädter zeigten Abstimmungsschwierigkeiten und nicht mehr die selbe Konstanz wie zuvor. So gingen die folgenden drei Sätze mit 13:15, 8:11 und 9:11 an Seußen, das damit allein die Tabelle anführt.TSV: Manuel Kestel, Stephan Leicht, Christoph Röll, David Übelmann Michael Grosch, Alex Kestel