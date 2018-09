Staffelsteiner Trio gewinnt Teamwertung in der "Fränkischen"

Den Sieg machten die als Favoriten gehandelten Äthiopier unter sich aus. Firaol Ebissaa legte ein hohes Tempo vor. Seine erste Zwischenzeit nach zehn Kilometern, als er von Weilersbach kommend Ebermannstadt durchquerte, ließ auf einen neuen Streckenrekord schließen. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt hatte er eine Minute Vorsprung auf Vorjahressieger Getachew Endisu und eine weitere auf Addissu-Tulu Wodajo vom TV 48 Coburg, der 2016 den FS-Marathon für sich entschieden hatte. An dieser Reihenfolge änderte sich auch nichts mehr bis ins Ziel. Mit neuem Streckenrekord wurde es allerdings nichts, der Wind blies den Läufern zu sehr ins Gesicht. So lag die Siegerzeit von 2:33:33 Stunden deutlich über dem Streckenrekord und der Vorjahresmarke, die Getachew bei 2:27:53 Stunden gesetzt hatte.

Coburgerin Scheu Gesamtdritte

Bei den Frauen siegte Marija Vrajic aus Zagreb, die die Marathon-Distanz in exakt drei Stunden bewältigte, vor der Rumänin Maria Magdalena Veliscu und Eva Scheu (3:05:08 Stunden) vom TV 48 Coburg. Scheus Zeit zählt in der W35 zur erweiterten deutschen Spitzenklasse.

Die äußeren Bedingungen waren für die Läufer, trotz des leichten Regens, gut.Der Marathon wurde in Forchheim gestartet, an der Behringersmühle war die Wende und das Ziel in Ebermannstadt.

Da in der "Fränkischen" auch die oberfränkischen Meister ermittelt wurden, sicherte sich Addissu-Tulu Wodajo den Titel vor Uwe Bäuerlein vom TSV Staffelstein, der über zehn Minuten nach dem Wahl-Coburger ins Ziel kam. Auf Platz 3 und 4 dieser Wertung lagen Stefan Schnapp (FC Altenkunstadt) und Ralf Kupanik (TSV Staffelstein). Oberfränkische Meisterin wurde Eva Scheu. Ebenfalls gut schlugen sich die Lichtenfelserin Denise Hiemann als Gesamtvierte und Siegerin der W20 mit 3:26:16 Stunden sowie Sabrina Wiercinski (TSV Sonnefeld), die ihren ersten Marathonlauf bestritt, und mit 3:37:59 Stunden Gesamtelfte und Dritte der Oberfrankenwertung wurde.

Etwas überraschend gewann das Staffelsteiner Trio Uwe Bäuerlein, Harald Barnickel und Ralf Kupanik mit Riesenvorsprung die Teamwertung.

Der überlegene Sieger über 10 Kilometer hieß Jörg Schaller vom TV 48 Coburg in 33:39 Minuten. Berthold Wolf (TS Lichtenfels) ließ als Zweiter der M75 38 Läufer, die zum Teil wesentlich jünger waren, hinter sich.

Oberfränkische Marathonkrone

Uwe Bäuerlein erhielt in Ebermannstadt den Pokal für die Oberfränkische Marathonkrone. Er hatte am Obermain-Marathon, am Frankenweglauf und in der "Fränkischen" teilgenommen und lag in der Summe 14 Sekunden vor dem Bayreuther Michael Kreißl. Vom FC Altenkunstadt belegten Stefan und Christian Schnapp die Plätze 5 und 6. Ralf Kurpanik wurde 14. in dieser Wertung. ze