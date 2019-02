Staffelsteiner spielen stark auf

Einen deutlichen Sieg haben die Staffelsteiner Bundesliga-Kegler am Samstag gegen Lorsch gefeiert. Am Ende standen bei der Heimmannschaft 3801 gespielte Kegel auf der Anzeigetafel. Bei den Südhessen waren lediglich 3412 Kegel zu verzeichnen. Bei der 1:7-Pleite gewann der Gast lediglich fünf Sätze.

Die Staffelsteiner festigten damit Rang 2 hinter Zerbst, das gegen Breitengüßbach zwar drei der sechs Duelle verlor, aber in den Gesamtholz mit 3897:3735 klar vorn lagen und so mit 5:3 triumphierten. Zwei Punkte hinter Staffelstein liegt weiter Raindorf, das die Bamberger mit 6:2 geschlagen nach Hause schickte. Die Victoria fiel damit hinter Schwabsberg (6:2 gegen Amberg) auf Rang 5 zurück.

Hess und Reiser überlegen

Das Staffelsteiner Startduo Julian Hess und Torsten Reiser sorgte gleich für klare Verhältnisse. Hess hatte mit Stefan Wernz noch den etwas stärkeren der Gäste zugeteilt bekommen. Aber der Oberfranke wusste sich zu wehren. Mit 154:134 gewann der SKCler den ersten Satz und zog mit 175:156 auf der zweiten Bahn seinem Gegenüber gleich den Zahn. Danach gestaltete der Lorscher das Duell etwas knapper. Einen Satz konnte Wernz aber nicht für sich entscheiden (149:145 und 150:139).

Reiser hatte lediglich im ersten Satz mit Marcel Schneider zu kämpfen und entschied diesen mit 144:140 für sich. Danach hatte der Staffelsteiner leichtes Spiel, da der Lorscher überhaupt nicht zurechtkam. Die 114 Kegel auf Bahn 2 konterte Reiser mit 171 Holz. Im weiteren Verlauf legte der Gast mit 126 und 133 nicht viel nach und kam nur auf 513 Zähler. Reiser spielte dagegen 155 und 153, womit er allein für 110 "Gute" sorgte.

Gutschalk sorgt für Ehrenpunkt

In der Mitte bekam es Radek Hejhal mit dem stärksten Lorscher, Frank Gutschalk, zu tun. Der legte mit 158:144 gleich furios los. Hejhal drehte mit 154:137 den Spieß wieder um. Allerdings patzte der Tscheche in diesem Duell auf Augenhöhe in Durchgang 3, als er mit 141:161 zu viel abgab. Denn der 152:149-Satzgewinn reichte dem SKCler nicht, um bei Satzgleichstand mit der Holzzahl noch an Gutschalk vorbeizuziehen. Der Punkt ging mit 605:591 an den Gast.

Gerdau mit Kegelfeuerwerk

Erneut eine Augenweide für die Zuschauer war das Spiel von Marcus Gerdau. Er brannte ein Kegel-Feuerwerk ab. 170:141 und 172:153 ließen Jochen Steinhauer keine Chance. Im dritten Durchgang setzte er mit 186 Holz noch einen drauf, als er 115 in die Vollen und 71 Kegel abräumte.

Nun ging es nur noch darum, ob Gerdau seinen Bahnrekord brechen würde. Doch er hielt sein Niveau nicht und kam "nur" auf 143 Kegel. Die 671 Holz sind dennoch eine Weltklasseleistung. Steinhauber war mit 563 nur Staffage.

Der Staffelsteiner Sieg stand damit schon fest. Dennoch startete Mathias Dirnberger fulminant. Mit 172:143 und 176:156 deklassierte er den Lorscher Marcel Straub förmlich.

Auch der SKCler Miroslav Jelinek bezwang seinen Gegenspieler Jurek Osinski in den ersten beiden Duellen mit 162:140 und 155:122 deutlich.

Bei Dirnberger war danach die Luft raus. 145 und 152 brachten ihn zwar auf starke 645 Kegel, aber sein Kontrahent gewann die letzten 60 Wurf mit je einem Kegel mehr (146 und 153). In der Summe von 598 Holz lag er dennoch recht deutlich hinter dem Badstädter.

Im anderen Duell kam der Gast mit 167:152 ein wenig heran. Doch der Tscheche im SKC-Trikot ließ sich nicht herausbringen und schloss mit 174:130 sein Spiel ab. Im Gesamt standen bei diesem Duell 643:559 Kegel an der Tafel. SKC

Die Statistik

SKC Staffelstein - Nibelungen Lorsch 7:1 (19:5 Sätze, 3801:3412 Holz) Hess - Wernz 4:0 (628:574) Reiser - Schneider 4:0 (623:513) Gerdau - Steinhauer 4:0 (671:563) Hejhal - Gutschalk 2:2 (591:605) Dirnberger - Straub 2:2 (645:598) Jelinek - Osinski 3:1 (643:559)