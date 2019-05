Staffelsteiner Männer wehren Matchball ab

Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die Zweitliga-Faustballerinnen des TSV Staffelstein von ihrem Spieltag aus Stammheim zurückgekehrt. Vor den Toren Stuttgarts schlugen die Oberfranken den ASV Veitsbronn mit 3:0 und unterlagen den Gastgeberinnen mit 1:3. Mit 4:4 Punkten liegt das TSV-Team auf Rang 5.

2. Liga Süd, Frauen

TSV Staffelstein -

ASV Veitsbronn 3:0

Die Staffelsteinerinnen starteten gegen den altbekannten Kontrahenten mit starken Angaben und einem guten Spielaufbau. In den ersten beiden Sätzen gingen die TSVlerinnen jeweils schnell in Führung und gaben diese bis zum Schluss nicht mehr ab (11:8, 11:6). Durch einige Unstimmigkeiten und Patzer im Spielaufbau wurde der Gegner im Spiel gehalten. Im dritten Satz zogen die Mittelfränkinnen durch einige starke Angriffe ihrer Schlagfrau in Front. Doch das Team um TSV-Trainer Bernd Faulstich zeigten sein ganzes Können, holte auf und gewann noch sicher mit 11:6.

TV Stammheim - TSV Staffelstein 3:1

Einen Traumstart erwischten die Oberfranken gegen den Gastgeber, holten einige Bälle in der Abwehr und verwandelten diese im Angriff konsequent. So ging der TSV schnell in Führung, ehe die Schwaben aufholten und fast wieder gleichzogen. Mit zwei unhaltbaren Schlägen durch Pia Donath und Franziska Niederle gewann Staffelstein Satz 1 mit 11:9. Auch im zweiten Abschnitt lagen die Gäste schnell wieder vorn. Doch diesmal zeigte der TSV leichte Unaufmerksamkeiten. Die Abwehr hatte Probleme, die Angriffe der Stammheimerinnen zu kontrollieren. Den Staffelsteinerinnen unterliefen zu viele Fehler im eigenen Feld, so dass Stammheim mit 12:10 ausglich. Der dritte Durchgang ging mit 11:5 schnell an die Gastgeberinnen. Im vierten Satz waren die TSVlerinnen wieder auf Augenhöhe, zeigten starke Aktionen. Dennoch waren die Gastgeber auf allen Positionen ein klein wenig stärker und entschieden mit 12:10 das Match für sich.

TSV: Pia Donath, Franziska Niederle, Jule Donath, Annabell Steinböck, Nadine Potzel, Jule Ahles, Steffi Potzel

Bayernliga, Frauen

TV Herrnwahlthann -

TSV Staffelstein II 3:2

Gegen die Gastgeberinnen entwickelte sich vom ersten Ball an ein spannendes Match. Beide Teams zeigten den Zuschauern neben starken Abwehraktionen gekonnt platzierte Angriffe. Satz 1 ging mit 11:8 an den TVH. Staffelstein glich mit 11:9 aus. Danach präsentierte sich das Team um TSV-Trainer Bernd Donath in Topform und holte sich Durchgang 3 mit 11:6. Doch die starken Oberpfälzerinnen gaben nicht auf und kamen im vierten Satz mit 11:8 zurück. Im entscheidenden fünften Durchgang hatten die Gastgeberinnen nun Oberwasser. Die TSVlerinnen konnten nicht mehr Paroli bieten und unterlagen mit 5:11.

TSV Staffelstein II -

SV Wacker Burghausen 3:0

Gegen Burghausen startete die TSV-"Zweite" verhalten und hatte Probleme, ins Spiel zu finden. Mit jedem Punkt wurden die Staffelsteinerinnen stärker und behielten am Ende nervenstark mit 15:13 die Oberhand. Danach war der Knoten geplatzt. Der TSV spielte befreit auf und sicherte sich in den verbleibenden zwei Sätzen jeweils deutlich mit 11:5 den Sieg.

TSV II: Ulla Donath, Elke Donath, Eva Liebl, Maike Lemmink, Hanna Kießling, Leonie Sturm

Landesliga Ost, Männer

TSG Mantel-Weiherhammer -

TSV Staffelstein 0:3

Gegen die Gastgeber wollten die TSV-Männer ihren klaren Hinspielsieg wiederholen, doch so leicht machten es die TSGler den Staffelsteinern nicht. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Match, in dem sich kein Team deutlich absetzen konnte. Die Staffelsteiner zeigten eine solide Leistung, ließen aber Mantel-Weiherhammer durch einige Fehler immer wieder herankommen. Doch gegen Ende der Sätze bewiesen die TSVler Nervenstärke. In den entscheidenden Situationen fischten die Männer die Bälle in der Abwehr und verwandelten diese eiskalt zu drei knappen Satzgewinnen (12:10, 12:10, 11:9).

FC Maxhütte-Haidhof -

TSV Staffelstein 2:3

Gegen den starken FC Maxhütte erwischten die Staffelsteiner nicht den besten Start und verloren den ersten Satz mit 7:11. Doch die TSVler konterten im zweiten Abschnitt mit 11:6. Danach wähnten sich die Adam-Riese-Städter wohl zu sicher, was die Oberpfälzer mit einem 11:6 prompt bestraften. Und auch im vierten Durchgang lagen die Oberfranken zunächst zurück. Angesichtes des drohenden Matchverlustes wuchs das Team über sich hinaus. Nach einer Auszeit durch Trainer Stephan Leicht drehte die Mannschaft den Satz, wehrte einen Matchball ab und glich mit 14:12 aus. Nun blieben die Staffelsteiner am Drücker und überrannten den Gegner im fünften Durchgang mit 11:2.

TSV: Manuel Kestel, Leon Schirmer, Chris Döbereiner, Christoph Röll, Julian Seidel, Stephan Leicht

Bezirksliga, U12 mixed

Die Staffelsteiner Nachwuchsfaustballer präsentierten auf dem heimischen Rasen ihr Können. Zu Gast war der TV Hallerstein mit seinen beiden Mannschaften.

Die erste TSV-Mannschaft um Trainerin Nadine Potzel trat mit den faustballerfahrenen Finn Donath, Josef Amon, Leni Angrabeit, Svantje Piro und Jakob Hornung an und zeigte in allen vier Spielen den zahlreichen Zuschauern sicheren Spielaufbau und gutes Stellungspiel. Damit feierten die Staffelsteiner Talente vier Siege ohne Satzverlust.

Für die zweite Mannschaft der Gastgeber mit Lilly Hornung, Luisa-Marie Hetzel, Anna Gummerum, Elias Papst und Moritz Allert war es der erste Spieltag überhaupt. Das Team um den Staffelsteiner Trainer Stephan zeigte schon einige starke Spielzüge, auch wenn es an diesem Bezirksligaspieltag noch nicht für einen Satzgewinn reichte.