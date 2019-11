Staffelsteiner Mädchen holen fünf Medaillen

Zehn von insgesamt 18 Treppchenplätzen gingen an Vereine aus dem Landkreis Lichtenfels. Die nächsten Wettkämpfe finden erst wieder im Frühjahr statt. Dort heißt es dann für die Turnerinnen, sich im Einzelwettkampf ihrer Konkurrenz zu stellen.

Die Sieger wurden vom Gauvorsitzenden Edi Stark und seinem Stellvertreter Clemens Weisser jeweils mit einem Mannschaftspokal sowie Medaillen geehrt. Bei den jüngsten Turnerinnen (Jahrgänge 2012 und jünger) startete lediglich der TSV Staffelstein. Auch bei den Jahrgängen 2010/11 erzielte der TSV Staffelstein eine Medaille - in Bronze. Rang 2 beziehungsweise 3 erkämpften der TSV Staffelstein und die TS Lichtenfels in den Jahrgängen 2008/09. Bei den nächst älteren Turnerinnen (2006/07) überzeugte wieder der TSV Staffelstein und sicherte sich mit einem großen Vorsprung von 30 Punkten den Sieg. In der Altersklasse 2002 bis 2005 gewann der TSV Staffelstein mit deutlichem Abstand vor der TS Lichtenfels und dem TV Altenkunstadt. Unter den zehn Mannschaften der Jahrgänge 2001 und 2002 holte sich der TV Michelau die Silbermedaille. Bei den zwei teilnehmenden Damenmannschaften setzte sich der TV Michelau mit einem deutlichen Vorsprung durch. jko