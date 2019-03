Staffelsteiner kassieren fünf Gegentore

Der Staffelsteiner Spielertrainer Daniel Ritzel bemängelte im Vorfeld schon die Abwehrarbeit seines Teams. Anlass dazu dürfte er auch nach der 3:5-Heimniederlage gegen den bis dato Vorletzten, die Coburg Locals, haben, die mit diesem Sieg auf einen Nichtabstiegsplatz in der Fußball-Kreisliga Coburg/Lichtenfels geklettert sind. TSV Bad Staffelstein - Coburg Locals 3:5

In den ersten 20 Minuten überbrückten die Staffelsteiner spielerisch das Mittelfeld. Marco Lins hatte die Führung auf dem Fuß, schoss aber knapp vorbei (10.). Als sich zwei TSVler gegenseitig umrannten, nutzte dies Alexander Sapov zum 0:1 (37.). 120 Sekunden später war der Staffelsteiner Torjäger Simon Fischer zur Stelle und glich zum 1:1 ein. In der 53. Min. war es wieder Simon Fischer, der nach einem Gästeballverlust im eigenen Strafraum den TSV in Front brachte. Staffelstein versuchte es nun wieder mit langen Bällen, die fast alle in der Gästeabwehr hängen blieben. In der 56. Min. kam ein Gästespieler im Strafraum zu Fall. Der Schiedsrichter zeigte überraschend auf den Punkt, und Waldemar Sonnenberg glich zum 2:2 aus. Nun übernahmen die Gäste das Mittelfeld. Nach einer Flanke beförderte Anton Schleidowetz den Ball zum 2:3 über die Linie (60.). Hier sahen die TSV-Fans ein klares Handspiel, doch der Treffer zählte. In der 69. Minute "klärte" Jonas Dietz vor dem Coburger Carsten Wank ins eigene Tor - 2:4. Zwei Minuten später nutzte Carsten Wank eine Unachtsamkeit in der TSV-Abwehr zum 2:5. Als Spielertrainer Ritzel im Strafraum gefoult wurde, verkürzte Maximilian Dietz im Nachschuss zum 3:5. hakl

