Staffelsteiner Frauen sind Zweitliga-Vizemeister

Mit zwei Heimsiegen haben die Staffelstein Faustball-Frauen die Saison in der 2. Liga Süd beendet und damit Platz 2 im Abschlussklassement belegt. Als Vizemeister kämpfen die Staffelsteinerinnen nun am Sonntag in Gärtringen um den Aufstieg in die Bundesliga.

Die "Zweite" der TSV-Frauen kletterte - ebenfalls mit zwei Heimsiegen - auf Tabellenplatz 3 der Bayernliga. Bei der bayeri-schen Meisterschaft der U12 wurde der Staffelsteiner Nachwuchs Fünfter.

2. Liga Süd, Frauen

Nachdem die restlichen Mannschaften der 2. Liga Süd ihre Saison bereits vergangene Woche beendet hatten, stand diesen Sonntag nur noch das Hin- und Rückspiel zwischen Staffelstein und Schwieberdingen aus.

TSV Staffelstein -

TSV Schwieberdingen 3:0

Die Staffelsteinerinnen erwischten einen guten Start und nutzen ihren Heimvorteil voll aus. Das Team um Trainer Bernd Faulstich setzte sich gleich mit ein paar starken Aktionen in Szene. Zwar ließ man die Gegner gegen Mitte des ersten Satzes etwas aufholen, doch die Badstädte-rinnen verteidigten ihre Führung bis zum 11:8-Satzgewinn. Im zweiten und dritten Satz entwickelten sich die Sätze zunächst ausgeglichen. Beide Teams punkteten immer wieder mit starken Angriffen, so dass sich kein Team absetzen konnte. Die Adam-Riese-Städterinnen behielten jedoch beide Male die Nerven, wehrten die entscheidenden Bälle ab und gewannen das Match mit 11:9 und 11:7.

TSV Staffelstein -

TSV Schwieberdingen 3:2

Völlig ausgeglichen verlief das Rückspiel im Anschluss. Die Badstädterinnen wollten unbedingt den Sieg und setzten sich zu sehr unter Druck. So unterlief den zuvor starken Gastgeberinnen der ein oder andere Fehler. Dies wussten die Schwäbinnen zu nutzen, holten sich Satz 1 mit 11:9. Nach dem Ausgleich mit 11:8 duellierten sich beide Teams im dritten Abschnitt fast über die volle Distanz. Diesmal flatterten bei den Adam-Riese-Städterinnen die Nerven. Mit 13:11 zog der Gast in Front. Die Staffelsteinerinnen gaben nun noch einmal alles. Der vierte Durchgang war mit 11:3 eine klare Angelegenheit. Auch im fünften Satz behielten die Gastgeberinnen konsequent die Oberhand und sicherten sich mit 11:6 den Sieg.

TSV: Ulla Donath, Pia Donath, Annabell Steinböck, Nadine Potzel, Steffi Potzel

Bayernliga, Frauen

TSV Staffelstein - TV Eibach 3:1

Die TSV-"Zweite" fand gegen Eibach gut in die Partie und überzeugte mit fehlerfreiem Spielaufbau und starken druckvollen Angriffen. Ihren klaren Vorsprung brachten sie mit 11:6 ins Ziel. Ab dem zweiten Durchgang fanden auch die Gäste besser in die Partie. Es entwickelte sich ein spannendes Match mit sehenswerten Aktionen. Nach dem 11:9 verkürzten die Mittelfränkinnen mit 11:8. Doch davon ließen sich die Badstädterinnen nicht aufhalten. Im vierten Satz drehte das Team um Trainer Donath auf und holte sich mit 11:9 den Sieg.

TSV Staffelstein -

DJK Üchtelhausen 3:1

Gegen die DJK Üchtelhausen zeichnete sich bereits nach den ersten Bällen ein ausgeglichenes Match ab. Die Staffelsteinerinnen starteten nach den vier Sätzen im Spiel zuvor einen Tick zu unkonzentriert und überließen so dem noch frischen Gegner die Oberhand. Doch nach dem 9:11 fokussierte sich das Team auf seine Stärken und zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die Frauen legten sich in den verbleibenden drei Sätzen nochmals richtig ins Zeug und holten sich am Ende mit 11:8, 11:9, 11:9 den 3:1-Sieg.

TSV II: Nadine Dittmar, Franziska Niederle, Eva Liebl, Elke Donath, Laura Hantke, Paula Reißenweber

Bayerische Meistersch., U12

Bei den bayerischen U12-Meisterschaften der Jungs in Eibach trat Staffelstein mit einem Team aus zwei Jungs und drei Mädchen an. In der Vorrunde gab es gegen den TSV Schwebheim ein 1:1 (11:7, 6:11) und gegen den späteren bayerischen Meister MTV Rosenheim eine 0:2-Niederlage (7:11, 2:11). Aufgrund des schlechteren Ballverhältnisses reichte es nicht für das Halbfinale. Im Spiel um Platz 5 gegen den TV Eibach zeigten die Jungs und Mädchen ihre ganze Stärke und zogen Punkt für Punkt davon. Die TSVler behielten klar mit 11:4, 11:7 die Oberhand.

TSV: Leni Angrabeit, Paula Klostermann, Savntje Piro, Josef Amon, Jakob Hornung