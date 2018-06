Staffelsteiner Frauen punkten in Österreich

2. Liga Süd, Frauen



Bis nach Österreich sind die Faustballerinnen des TSV Staffelstein an ihrem vergangenen Spieltag in der 2. Liga Süd gefahren. Gastgeber Burghausen trug aufgrund der Platzverhältnisse seine Spiele im benachbarten Überackern aus. Dort kamen die TSV-Frauen mit einem Sieg über den SV Wacker und einer Niederlage gegen Landshut zurück.Die zweite Mannschaft der TSV-Frauen feierte in Haibach zwei Siege. Damit klettern die Frauen in der Bayernligatabelle auf den vierten Platz.Die Männer des TSV kehrten mit zwei Siegen von ihrem Landesliga-Spieltag aus Floß in der Oberpfalz zurück. Damit schloss Staffelstein zur Tabellenspitze auf. Mit 12:4 Punkten stehen die Badstädter auf dem dritten Platz zwei Punkte hinter den führenden Teams.Gegen Landshut erwischten die TSV-Frauen einen schlechten Start. Das junge Team geriet schnell in Rückstand und gab den ersten Durchgang mit 6:11 ab. Doch die Staffelsteinerinnen steigerten sich. Die Basis für gute Angriffe legten sie in der sicheren Abwehr. Mit 11:9 glichen die Oberfranken nach Sätzen aus. In den folgenden beiden Abschnitten entwickelten sich spannende Ballwechsel. Am Ende hatte jedoch jeweils Landshut knapp mit 12:10 und 13:11 die Nase vorn.Mit einem zögerlichen Beginn hatten die Gäste gegen die Burghausenerinnen - wie im Hinspiel - den starken Angriffen der Gäste wenig entgegenzusetzen (8:11). Doch wieder kam der TSV im zweiten Satz umso stärker zurück. Das Team zeigte den Zuschauern nun eine starke Leistung auf allen Positionen und glich mit 11:8 aus. Danach überrannten die TSV-Frauen den Gegner förmlich. Mit 11:3 und 11:5 feierten die Staffelsteinerinnen noch einen klaren Sieg.TSV: Ulla Donath, Pia Donath, Nadine Potzel, Jule Donath, Annabell SteinböckGegen Gastgeber Haibach hatte Staffelstein das Hinspiel mit 1:3 verloren. Motiviert und Konzentriert starteten die TSVlerinnen ins Match. Einen Rückstand holten sie aber auf und gewannen den ersten Satz mit 14:12. In der Folgezeit lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe mit langen Ballwechseln. Die Durchgänge 2 und 3 gingen 11:9 und 12:10 an die Haibacherinnen. Die Staffelsteinerinnen ließen sich vom 1:2-Rückstand nicht verunsichern und kämpften. Der TSV holte sich im vierten und fünften Satz jeweils ein 11:9 und feierten noch einen 3:2-Triumph.Gegen die bundesligaerfahrenen Schwabacherinnen spielten die TSV-Frauen von Beginn an stark auf und brachten ihren Gegner immer wieder in Bedrängnis. Nach einigen Patzern der Schwabacher ging Satz 1 mit 12:10 an die Oberfranken. Davon motiviert steigerten sich die Staffelsteinerinnen noch zu einem 11:7-Satzerfolg. Zwar mussten sich der TSVlerinnen im dritten Abschnitt mit 12:14 geschlagen geben, doch der vierte Druchgang ging mit 11:7 erneut an die stark aufspielenden Adam-Riese-Städterinnen.TSV II: Franziska Niederle, Laura Hantke, Eva Liebl, Jule Ahles, Elke DonathDie Staffelsteiner kamen gegen Weiden nur schwer in die Gänge. Die Oberpfälzer kamen immer wieder heran, doch der TSV hatte mit 14:12 das bessere Ende für sich. Danach wurde das Spiel der Badstädter immer flüssiger. Nach dem 11:8 war der Knoten geplatzt. Satz 3 ging klar mit 11:5 an Staffelstein.Gegen den TV Hallerstein ließ Staffelstein erneut zu viele Punkte des Gegners zu. Dennoch ging der erste Abschnitt mit 11:9 an die TSVler. Danach spielten sie jedoch auf. Die kurzen Bälle des Gegners wurden souverän abgewehrt und in starke Angriffe verwandelt. In beiden Sätzen (11:5, 11:5) dominierte Staffelstein klar.Das erfolgreiche U18-Mädchenteam traf als Tabellenführer beim SG Meierhof/Stammbach auch auf den TV Hallerstein - und das gleich in Hin- und Rückspiel. Gegen die Gastgeber feierten die Staffelsteinerinnen jeweils zwei Zwei-Satz-Siege. Gegen die Hallersteinerinnen hatten die TSV-Mädels nach einem klaren Sieg im zweiten Duell etwas mehr Gegenwehr zu brechen, ehe sie in drei Sätzen die Oberhand behielten.TSV: Pia Donath, Jule Donath, Eva Liebl, Hannah Kießling, Laura Hantke, Franziska NiederleAm Sonntag (11 Uhr) kommt es im Staffelsteiner Stadion in der Männer-Landesliga zum Duell Dritter gegen den Ersten Ursensollen. Zudem ist noch der MTV Bamberg (6.) zu Gast. Mit zwei Siegen könnte der TSV die Tabellenspitze zurückzuerobern.Auch die Zweitliga-Frauen genießen am Sonntag (11 Uhr) Heimvorteil. Der TSV trifft auf Schlusslicht ASV Veitsbronn II und den Spitzenreiter TV Unterhaugstett. Jeder Zuschauer erhält einen Kaffee und ein Stück Kuchen umsonst. Zudem werden 30 Liter Freibier ausgeschenkt. Der Eintritt ist frei.