Staffelsteiner erwarten harten Platz in Coburg

Beim TSV Staffelstein hat der Spurassistent in den vergangenen Wochen ganze Arbeit geleistet. An diesem Wochenende steht das Auswärtsspiel gegen den FC Coburg II auf dem Plan. Zwei Gesichtspunkte bereiten TSV-Coach Daniel Ritzel vor der Partie Sorgen.

Kreisliga Coburg/Lichtenfels

FC Coburg II - TSV Staffelstein

Drei Siege aus den letzten drei Spielen - der TSV Staffelstein hat den verkorksten Start ins neue Jahr nahezu vergessen lassen. Einer der Gründe ist die bessere Umsetzung der von Trainer Daniel Ritzel geforderten Spielidee: "Die A-Jugendlichen machen das, was verlangt wird, und der Rest hat auch wieder etwas mehr Selbstvertrauen." Am Sonntag (16 Uhr) kommt es zum Auswärtsduell gegen den FC Coburg II. Gegen die Vestestädter kommt es laut Ritzel darauf an, wie sich der Gastgeber personell aufstellt - und darauf, wie seine Mannschaft mit dem schwierigen Untergrund zurechtkommt. Auf dem Coburger Kunstrasen habe sich Staffelstein schon immer schwer getan, meint Ritzel, der Begründungen aufführt: "Der Ball rollt und springt hier ganz anders der Platz ist knüppelhart." Die personelle Lage in der Badstadt entspannt sich derweil mitnichten. Während Jan Kohmann aus dem Urlaub zurückkommt, wird es Maximilian Dietz, der immerhin sechs Tore und fünf Vorlagen lieferte, wohl nicht rechtzeitig schaffen.

Kreisliga Bamberg

SV Zapfendorf - SpVgg Stegaurach

Ein Mittelfeldduell wie es leibt und lebt. Wenn der Siebte SV Zapfendorf den Achten, die SpVgg Stegaurach, erwartet, wird sich zeigen, ob der SVZ zu Hause noch siegen kann. Schließlich spielte man zuletzt dreimal auswärts.

SpVgg Rattelsdorf -

SC Reichmannsdorf

Um die gleiche Punktanzahl (50) wie in der Vorsaison zu erreichen, muss sich die SpVgg Rattelsdorf (5.) noch etwas strecken. In der Heimpartie gegen den SC Reichmannsdorf, der als Zehnter noch Erfolge für den Ligaverbleib benötigt, dürfte jedoch wenig anbrennen.