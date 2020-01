Staffelsteiner ergeben sich ihrem Schicksal

Damit steckt der TSV mit einer Bilanz von drei Siegen bei sieben Niederlagen auf Rang 8 voll im Abstiegskampf.

Das Team von TSV-Trainer Christian Heidenreich hielt lediglich bis zur 3. Minute mit. Danach zog die bayernligaerfahrene Mannschaft des TTL Bamberg II auf 13:5 (5.) davon und hielt diesen Vorsprung bis zum Viertelende (19:11).

Der Tabellendritte übernahm danach das Kommando und stellte bereits bis zum Seitenwechsel die Weichen auf Sieg. Das Team um Kapitän Jonas Boysen kam im Angriff durch Einzelaktionen kaum zu Erfolgen und ließ durch eine unkonzentrierte Abwehrarbeit die Gastgeber nach Belieben schalten und walten. Zur Halbzeit führte die TTL-"Zweite" bereits mit 44:18.

Ein sichtlich konsternierter Trainer Heidenreich konnte das Spiel schon ad acta legen, weil es seinem jungen Team nicht gelang, auch nur ansatzweise etwas dagegen zu setzen.

Keine Gegenwehr in Hälfte 2

Im dritten Viertel zogen die Hausherren schnell auf 57:19 (25.) davon und zeigten den überforderten Gästen deutlich deren Grenzen auf. Zum Viertelende stand es gar 26:59 aus Staffelsteiner Sicht. Der Schlussabschnitt verlief ähnlich wie der vorherige. Die Bamberger Basketballer um Topscorer Andreas Ziegmann (20 Punkte) zogen bis zur 35. Minute auf 69:28 davon und spielten die Begegnung locker bis zum 75:34 zu Ende.

"Nach zwei guten Trainingseinheiten unter der Woche haben wir heute ein miserables Spiel in Bamberg abgeliefert. Statt uns über eine gute Defense ins Spiel reinzuarbeiten, haben wir in der Zone schlecht verteidigt und offensiv unserer Plays nicht gespielt. Da muss man sich nicht wundern, wenn man gegen so eine erfahrene Truppe keinen Fuß auf den Boden bringt", sagte Heidenreich und sah Gesprächsbedarf. "Darüber werden wir im nächsten Training deutlich reden müssen."

Am Samstag (18 Uhr) kommt es in Staffelstein zum wichtigen Duell gegen Schlusslicht DJK Don Bosco Bamberg II. Dann sollen die Punkte in der Adam-Riese-Halle bleiben, fordert Coach Heidenreich. "Mein Team muss brennen."mbo TSV Staffelstein: Gärtner (12), Schoger (9), Saulich 4), Boysen (3), Handke (3), Schuberth (3), Middeldorf, Justice, Schubert