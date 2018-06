Staffelsteiner Bogenschützen bei Europameisterschaft vertreten

EM-Platzierungen



Die Europameisterschaft im Bogenschießen, ausgerichtet vom Deutschen Feldbogenverband, fand in diesem Jahr in Oberwiesenthal im Erzgebirge statt. Von den Dornig-Schützen Bad Staffelstein nahmen Wolfgang Quinger, Bernd Freisleben, Guido Haar und Robert Schmitt am Turnier teil. Zusammen mit Gabi Haar und Carola Helmreich von den Bowhuntern aus Rossach und Michael Jentsch von den Bogenschützen aus Hammelburg bildeten Sie das "Longlife 3D Archery Team".Insgesamt waren über 2000 Bogenschützen aus 29 Nationen bei der Meisterschaft vertreten, die über fünf Schießtage in unterschiedlichen Bogen- und Altersklassen ausgetragen wurde. Jeder Schütze hatte von den insgesamt zwölf 3D-Parcours (acht in Oberwiesethal und Umgebung sowie vier im angrenzenden tschechischen Boží Dar) vier Wertungsrunden mit jeweils etwa zehn Kilometern Wegstrecke und 28 3D-Zielen zu absolvieren. Bei teilweise steilen Hanglagen und sehr anspruchsvollen Parcours mit Maximalweiten über 50 Meter waren gute Kondition und mentale Stärke nötig.Die Schützen aus Bad Staffelstein waren sich einig: "Wir haben gewonnen - neue Erfahrungen und neue internationale Freundschaften", resümiert Bernd Freisleben.In zwei Wochen beginnt bereits die Vorbereitung für das nächste internationale Turnier, die Weltmeisterschaft 2019 der World Bowhunter Championships (WBHC), die im US-amerikanischen Yankton (South Dakota) stattfinden wird.Platz 17, Langbogen;Platz 57, Traditioneller Recurve;Platz 139, Langbogen;Platz 76, Traditioneller Recurve;Platz 12;Platz 71.