Staffelsteiner Basketballer geraten nie in Gefahr

Der SV Gundelsheim war beim 82:60 (46:27)-Heimsieg chancenlos.

"Unsere Teamleistung war sehr ausgeglichen. Mit Einsatzbereitschaft, Willen und vor allem Teamwork haben wir uns den Sieg verdient", lobte TSV-Trainer Christian Heidenreich. Seine Mannschaft startete mit viel Energie in die Partie, ging schnell mit 8:2 in Führung und baute den Vorsprung auf 15:4 (7.) aus. Die Gundelsheimer kamen jedoch, angetrieben von Topscorer Clark Corell (23 Punkte), zum Ende des ersten Viertels bis auf 19:14 heran.

Im zweiten Abschnitt machten die Staffelsteiner viel Tempo. Die Gäste konnten nicht mehr folgen, hatten keinen Zugriff aufs Spiel und gerieten vorentscheidend in Rückstand. Der TSV ging mit einer 46:27-Führung in die Halbzeitpause.

Im dritten Viertel setzten die Gäste alles auf eine Karte und fanden phasenweise etwas besser ins Spiel. Die eine oder andere Unkonzentriertheit in der TSV-Abwehr bestrafte Corell mit Punkten, doch in Gefahr gerieten die Staffelsteiner zu keinem Zeitpunkt. Der Vorsprung betrug stets mindestens elf Punkte, weil die Hausherren die Hoheit über die Bretter hatten. Beim Stand von 57:45 ging es in den Schlussabschnitt.

Dort zogen die Staffelsteiner um Kapitän Daniel Saulich noch einmal an und gingen in der 34. Minute durch einen Dreier von Andre Feulner mit 20 Punkten (67:47) in Front. Selbst das foulbedingte Aus von Topscorer Leonard Gärtner (38.) verursachte keinen Bruch im Spiel der Hausherren. Gärtner und Andre Feulner steuerten jeweils 19 Punkte zum Kantersieg bei. mbo