Staffelsteiner Abwehr steht sicher

Der geplante Punktspielauftakt in den Fußball-Kreisklassen fiel vielerorts sprichwörtlich ins Wasser. In der Kreisklasse 1 Coburg fand nur eine von acht Partien statt, in der Kreisklasse 2 immerhin fünf und in der Gruppe 3 vier.

In der Kreisklasse 2 Lichtenfels gab es einen Führungswechsel. Spitzenreiter FC Baiersdorf verlor auf dem Kunstrasen beim TSV Staffelstein II mit 1:2 und musste den siegreichen SV Fischbach (3:2 in Mistelfeld) passieren lassen. Zwei Punkte im Kampf um Platz 2 ließ der SV Borussia Siedlung Lichtenfels gegen den SV Neuses liegen. Die SpVgg Obersdorf steckt nach ihrer 0:3-Niederlage beim FC Kronach weiter im Abstiegskampf.

Kreisklasse 2 Lichtenfels

TSV Staffelstein II -

FC Baiersdorf 2:1

Der Tabellenführer aus Baiersdorf hatte in den ersten 20 Minuten Vorteile, ohne sich eine zwingende Torchance zu erarbeiten. In der 24. Min. zirkelte Alexander Zillig einen Freistoß genau auf den Kopf von Julian Kraftzyk, der zur überraschenden Staffelsteiner Führung einköpfte. Nun verstärkte der Gast seine Bemühungen, erarbeitete sich gute Chancen, die die FCler aber ausließen. Auch nach der Pause bissen sich die Baiersdorfer immer wieder an der gut organisierten TSV-Abwehr fest. In der 53. Minute gelang Dominik Fischer der Ausgleich. Vier Minuten später war es wieder Julian Kraftzyk, der aus einem Getümmel im Fünf-Meter-Raum die Heimelf erneut in Front brachte. In der 71. Minute bekamen die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen, den der gut aufgelegte TSV-Torwart Nico Walter aus der unteren Ecke fischte. Baiersdorf erhöhte nochmals den Druck, fand aber kein Mittel, die TSV-Abwehr zu knacken. So blieb es bis zu Schlusspfiff beim überraschenden 2:1 für Staffelstein. hakl

SV Bor. Siedl. Lichtenfels - SV Neuses 1:1

Trotz des Dauerregens war der Siedler-Rasenplatz gut bespielbar. Der böige Wind beeinträchtigte das Geschehen. Beide Teams taten sich deshalb schwer mit dem Spielaufbau. Die Platzherren drückten von Anfang an aufs Tempo und gingen bereits in der 10. Minute durch Endres-Backert mit 1:0 in Führung. Einen Freistoß aus gut 18 Metern hämmerte er unhaltbar ins Tor. Nur zwei Minuten später erzielte Erhardt mit einem Sonntagsschuss in den Winkel den Ausgleich. Endres-Backert hatte danach das 2:1 auf dem Fuß, schoss aber vorbei. Über die zweite Hälfte gibt es nur noch wenig zu berichten. Das Spiel verflachte immer mehr.

Obwohl die Borussen überlegen waren, konnten sie daraus kein Kapital schlagen. hsch FV Mistelfeld - SV Fischbach 2:3

Nachdem der FVM im Hinspiel ein unverdientes Unentschieden hatte hinnehmen müssen, war die Truppe von Trainer Thomas Finsel höchst motiviert. So zeigten die Mistelfelder ab der 1. Minute mit viel Einsatz, dass sie nicht in den Tabellenkeller gehören. So ging die Heimelf per Freistoß durch Moritz Baldauf verdient in Führung. Die FVM-Abwehr war jedoch genau zwei Minuten unachtsam, in denen sie zwei Gegentore kassierte. Johannes Hermann (16.) und Sebastian Schedel (20.) brachten den Gast mit 2:1 in Führung. In der 40. Minute erzielte der FVM den verdienten Ausgleich durch Lukas Goller per Elfmeter. Doch nur zwei Minuten später zeigte der Schiedsrichter auf der anderen Seite auf den Punkt. Tobias Müller traf zum 2:3. Gleich nach der Pause bekam der Fischbacher Fankele Traore aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte. Von Fischbach war in der zweiten Hälfte nichts mehr zu sehen. Der FVM spielte nur noch auf ein Tor, nutzte aber seine Chancen nicht beziehungsweise scheiterte am überragenden Gästetorwart Friedrich. Unnötig war die Rote Karte für den FVM-Torwart Böhmer in der letzten Minute, als er die Nerven verlor und seinen Gegner schubste. mpü FC Kronach - SpVgg Obersdorf 3:0

Vor 75 Zuschauern entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein Spiel mit leichten Vorteilen für den FC Kronach. Zurecht wurde in der 30. Minute ein Abseitstor des FClers Bryan Yibrah nicht gegeben. Kurz vor der Pause zischte ein Schuss von Daniel Kebede knapp am Tor vorbei, weil der gute Gästetorhüter noch mit der Fußspitze am Ball war. Nach der Halbzeit besaßen die Kronacher zwei gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen, ließen die aber ungenutzt. Bei einem Gegenzug der Obersdorfer hatte die Heimelf Glück, als ein Gästespieler frei stehend über den Kasten schoss. In der 58. Minute erzielte Lucas Beierwaltes per Handelfmeter das 1:0. In der 70. Minute erhöhte Spielertrainer Stefan Böhmer auf 2:0, ehe Maximilian Partheymüller den 3:0-Endstand besorgte (82.). Obersdorf hatte nun nichts mehr entgegenzusetzen.

Kreisklasse 1 Bamberg

TSV Ebensfeld II - SpVgg Trunstadt 2:1

Drei wichtige Punkte im Abstiegskampf verbuchten die Ebensfelder. Die TSV-Reserve gewann aufgrund ihrer kämpferischen Leistung verdient. Die Begegnung selbst verlief auf Augenhöhe mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Matthias Vogt brachte die Heimelf nach zwölf Minuten in Führung. Heiko Martin glich kurz vor der Pause für die Trunstadter aus. Das Siegtor markierte Simon Schütz in der 67. Minute. Mit dem Sieg stellten die Ebensfelder den Anschluss an den Relegationsplatz her. di