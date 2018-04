Staffelstein will Serie fortsetzen

Für die beiden heimischen Teilnehmer der Kreisliga Coburg/Lichtenfels wird es am diesem Wochenende schon am Samstag spannend. Lösbar sind die Aufgaben für das Duo allemal.



Kreisliga Coburg/Lichtenfels

Spvg Ahorn - DJK Lichtenfels

Der überragende 6:0-Heimsieg über die zweite Mannschaft des FC Coburg dürfte den DJKlern für die letzten Partien der Saison noch mal Rückenwind verleihen. In Ahorn keimt nach dem 3:1-Erfolg beim Schlusslicht Bad Rodach Hoffnung im Abstiegskampf auf. Der Rückstand auf den ersten Relegationsplatz beträgt derzeit fünf Punkte.



TSV Staffelstein -

TSVfB Krecktal

Ebenfalls am Samstag im Einsatz ist der TSV Staffelstein. Die Badstädter wollen ihre kleine Heimserie von zwei Siegen und einem Unentschieden aus den letzten drei Spielen fortsetzen. Der Gast vom TSVfB steht als Kreisliga-Neuling auf einem zufriedenstellenden sechsten Tabellenrang.



Kreisliga Bamberg

In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga Bamberg hat der FSV Buttenheim mit seinem 2:0-Erfolg gegen den SV DJK Tütschengereuth seinen Vorsprung auf die Verfolger Zapfendorf und Stegaurach auf vier Punkte ausgebaut. Das abgeschlagene Schlusslicht ASV Naisa kassierte mit dem 0:9 gegen den FSV Unterleiterbach die nächste happige Niederlage.

ASV Naisa -

FSV Unterleiterbach 0:9

Der personell gebeutelte ASV Naisa stand gegen den haushohen Favoriten von Beginn an auf verlorenem Posten. Bezeichnend für die Misere war, dass der Abwehrchef der Hausherren in der 12. Min. verletzt raus musste. Für ihn feierte "Oldie" Kl. Deinlein, der erst kürzlich seinen 50. Geburtstag gefeiert hatte, sein "Comeback". In der ersten Hälfte (0:5) gelang dem von der ASV-Abwehr zu keiner Zeit in Schach zu haltende FSV-Spielertrainer T. Eichhorn ein Hattrick. Nach der Pause wechselten die Gäste gleich dreimal innerhalb kürzester Zeit, ihrem Spielfluss tat dies jedoch keinen Abbruch. / Tore: 0:1 Bayer (4.), 0:2 Eichhorn (20.), 0:3 Eichhorn (23.), 0:4 Eichhorn (26.), 0:5 Bayer (35.), 0:6 Eichhorn (60.), 0:7 Zillig (80.), 0:8 Bayer (86., Foulelfmeter), 0:9 Eichhorn (88.)

FSV Unterleiterbach -

SpVgg Stegaurach

Mit dem Sieg in Naisa wahrte Unterleiterbach seine Chancen im Titelrennen. Drei Punkte liegt der FSV bei einem Spiel weniger hinter dem Zweiten Stegaurach, der am Sonntag zum Topspiel zu Gast ist. Das Hinspiel ging mit 3:2 an die SpVgg. .

SV Ober-/Unterharnsbach -

SpVgg Rattelsdorf

Die SpVgg Rattelsdorf hat als Tabellenfünfter bei nur fünf Punkten Rückstand auf Rang 2 und zwei Nachholspielen noch gute Chancen, in den Meisterschaftskampf einzugreifen. Beim Sechsten Ober-/Unterharnsbach wird es aber nicht leicht, die Punkte mitzunehmen. Das Hinspiel gewann die SpVgg mit 2:0.

SV DJK Tütschengereuth -

SV Zapfendorf

Trotz energischer Gegenwehr konnte der SV DJK Tütschengereuth am Donnerstag beim Spitzenreiter Buttenheim eine 0:2-Niederlage nicht verhindern. Die Gastgeber schweben weiter in höchster Abstiegsgefahr. Gegen den noch voll im Titelkampf steckenden SV Zapfendorf wartet die nächste hohe Hürde auf den SV DJK, der schon das Hinspiel mit 0:3 klar hatte abgeben müssen. df