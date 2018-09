SSV bleibt weiter ohne Heimsieg

Der FC Adler Weidhausen hat in der Kreisklasse 1 Coburg mit dem 3:0 gegen die DJK/TSV Rödental die alleinige Tabellenführung übernommen, da der bis dato punktgleiche TSV Oberlauter gegen den SC Ebersdorf II mit 0:1 unterlag. Der FC Schwürbitz b leibt in der erweiterten Spitzengruppe durch ein 3:9 gegen die SG Mönchröden/Rödental II.

In der Kreisklasse 2 verlor der FC Baiersdorf das Spitzenspiel in Küps mit 0:1 und fiel auf Rang 6 zurück. Weiter ganz oben steht der SV Fischbach (3:2 gegen Kronach) vor dem FC Altenkunstadt/Woffendorf, der in Schwabthal mit 2:1 gewann. Isling kam in der Schlussphase noch zu einem 4:0 gegen den TSV Staffelstein II.

Kreisklasse 1 Coburg

FC Burgkunst./Roth-M. II -

FC Michelau 0:0

Von diesem torlosen Kreisduell vor 40 Zuschauern in Rothwind waren keine weiteren Informationen zu erhalten. FC Schwürbitz -

SG Mönchröden/Rödental 3:0

In der ersten Halbzeit plätscherte das Spiel vor 60 Zuschauern ohne besondere Höhepunkte vor sich hin. Die besseren Torchancen besaßen die Gäste, doch die FC-Abwehr stand gut. Nach dem Seitenwechsel legten die Schwürbitzer einen Zahn zu und ließen den Ball gut laufen. Bereits in der 50. Min. erzielte Andreas Kremer per Freistoß das 1:0. Die Göritzenelf kam zu weiteren Chancen, doch die Gäste hielten dagegen und wollten den Ausgleich. Nach schönem Zuspiel von Andreas Kremer erhöhte Christian Wich in der 67. Minute auf 2:0. Die Gäste gaben zwar nicht auf, doch Schwürbitz bestimmte das Spiel. Christian Wich machte mit dem 3:0 in der 86. Minute den Sack zu. ha

Kreisklasse 2 Lichtenfels

SG Roth-Main -

FC Fortuna Roth 2:2

Vor 115 Zuschauern erwischten die Roth-Mainer den perfekten Start und gingen durch einen abgefälschten Schuss von Philipp Gröber nach sechs Minuten in Führung. Die Fortunen steckten aber nicht auf und waren mit Freistößen gefährlich. Markus Kerner schoss einen Ball von der Mittellinie in den Strafraum, wo die Kugel einmal aufsetzte und ohne weitere Berührung zum 1:1 ins lange Eck segelte. Kurz vor dem Seitenwechsel dribbelte Shabir Barakzai durch die Rother-Abwehr, Torwart Kölbl blieb jedoch zweimal Sieger. In Hälfte 2 erhöhte die SG den Druck. Nach 52 Minuten verwandelte Barakzai sicher einen Foulelfmeter. Nach einigen vergebenen SG-Torchancen gelang Roth in der 85. Minute der Ausgleich. Nach einem Ballverlust ging es schnell, und Abu Sameer vollstreckte sicher zum 2:2-Endstand. folt TSV Küps - FC Baiersdorf 1:0 Die beiden punktgleichen Mannschaften begannen mit hohem Tempo. Die Küpser suchten die frühe Entscheidung, vergaben aber in den ersten zehn Minuten zwei Möglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel setzten die Baiersdorfer die Heimelf stark unter Druck und hatten mit einem Lattentreffer Pech. Küps befreite sich. Nach einer sehenswerten Ballstafette spielte Mertel im Strafraum den Ball zu Bauer, der mit einem platzierten Schuss dem FC-Torhüter keine Chance ließ. Mit viel Kampf hielt der TSV sein Gehäuse sauber und behielt verdient die Punkte. TSF Theisenort -

FV Mistelfeld 2:0

Nach zwei Heimpleiten begannen die Theisenorter druckvoll. In der 18. Minute brachte Betz den Ball von der Torauslinie gefährlich vors Gästetor, wo Jakobi am schnellsten schaltete und das 1:0 erzielte.Die FVler kamen zu Chancen, zielten aber zu ungenau oder scheiterten an Torwart Franz. Nach der Pause suchte Theisenort die Vorentscheidung, was auch in der 53. Minute gelang. Bauer, von Wich freigespielt, nahm den Ball gekonnt mit und ließ Böhmer mit einem Flachschuss aus 16 Metern keine Abwehrchance. Danach verflachte das Spiel zunehmend. Die Gäste spielten teilweise gut mit, nutzten aber ihre Torchancen nicht konsequent. rb

SpVgg Isling -

TSV Staffelstein II 4:0

Die Staffelsteiner standen in der Abwehr sehr sicher und starteten immer wieder gefährliche Konter. Die Heimelf hatte zwar wesentlich mehr Ballbesitz, bissen sich jedoch gegen die TSV-Defensive die Zähne aus. Die Gäste besaßen Chancen durch Heinlein, dessen 20-Meter-Schuss vom Islinger Schlussmann Schötz pariert wurde, und Löffler, der kurz vor der Pause übers Tor köpfte. Kurz nach Wiederanpfiff bekamen die Islinger einen Foulelfmeter, doch TSV-Torwart Lassonczyk hielt. Es dauerte bis zur 70. Minute, bis der erste Treffer fiel. Einen Eckball von Dütsch köpfte Fischer zum 1:0 ein. Zwei Minuten später bediente der eingewechselte Islinger Gouadri in der Mitte Zollnhofer, der zum 2:0 einnetzte. Die bis dahin gut stehende Staffelsteiner Defensive offenbarte nun immer mehr Lücken. Zehn Minuten vor Schluss fiel die Entscheidung, als Zolln-hofer eine Flanke direkt zum 3:0 verwertete. Fünf Minuten später setzte der Islinger Libero Schneider einen Eckball von Dütsch zum Endstand ein. pl

Schwabthaler SV -

FC Altenkunst./Woffend. 1:2

Auch am Kirchweihspiel punktete die ersatzgeschwächte Heimelf nicht und blieb somit im vierten Heimspiel ohne Sieg. Der Gast ging nach acht Minuten durch Schultheis unter Mithilfe der Heimabwehr in Führung. Nach einem Fehlpass an der Mittellinie schalteten die Altenkunstadter schnell um, und Schultheis traf zum 0:2 (13.). Bei den einzelnen Vorstößen waren die Schwabthaler zu harmlos. Auf der Gegenseite musste SSV-Torwart Schorn einige Male sein ganzes Können aufbieten. In der 27. Minute bediente Jens Freitag im Strafraum Chris Zurek, der das 1:2 erzielte. Danach hatte sich die Heimelf besser auf dieGäste eingestellt. In Hälfte 2 waren Torchancen Mangelware. In der 88. Minute übersah der Schiedsrichter ein Handspiel eines Gästeabwehrspielers im "Sechzehner". So blieb es beim Gästesieg. dill

Kreisklasse 3 Itzgrund

TSV Gleußen -

TSV Scherneck 4:2

Die Gleußener lagen zur Pause nach Treffern von Scherbel und Otto mit 2:0 vorn, ehe die Schernecker per Strafstoß verkürzten. Ein sehenswerter Freistoß von Scheler ergab das 3:1, ehe Marcel Batz auf 4:1 erhöhte. Dem 4:2 durch einen weiteren Elfmeter kam keinerlei Bedeutung mehr zu. di

SpVgg Dietersdorf -

TSV Bad Rodach 2:2

Die Rodacher besaßen leichte spielerische Vorteile, doch waren die Konter der Dietersdorfer stets gefährlich. Sie lagen auch zweimal vorn, ehe sie kurz vor dem Abpfiff doch noch den Ausgleich hinnehmen mussten. - Tore: 1:0 Louis Neudert (15.), 1:1 Yannik Hermann (43.), 2:1 Marcel zimmer (74.), 2:2 Mario Wache (86.). di

Kreisklasse 1 Bamberg

TSV Ebensfeld II - FC Viereth 1:1

In der hart umkämpften Partie mit mehreren gelben Karten, einer Roten für Alt (TSV) und einer Ampelkarte für Kruspel (FC) neutralisierten sich beide Mannschaften. Nach torloser erster Hälfte gingen die Gastgeber durch Simon Schütz (52.) in Führung. Der Vierether Andreas Wachter glich in der Nachspielzeit aus. di