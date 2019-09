Spielerkarussell dreht sich

Landesligisten unverändert

Keine Veränderungen gibt es bei den zwei höchst angesiedelten Herrenmannschaften. So gehen die Landesligisten TTV 45 Altenkunstadt und TTC Burgkunstadt mit dem gleichen Stammsextett wie in der vergangenen Serie in die neue Spielzeit. Nur innerhalb der Teamrangliste gab es einige Umstellungen. So ist unter anderem beim TTV 45 Holger Funke von Position 5 ins mittlere Paarkreuz aufgerückt und beim TTC ist Ulrich Voit für Sven Pol die neue Nr. 1.

Einen alten Bekannten aus dem Kreis Kronach kann der TTC für seine in der Bezirksoberliga vertretene zweite Mannschaft begrüßen. Nach dem Abgang in der Saison 2017/18 vom TTV 45 Altenkunstadt zu seinem Heimatverein SV Neuses kehrt nach nur einem Jahr Alexander Zeuß wieder in den Kreis Lichtenfels zurück. Er ist beim TTC Burgkunstadt an Position 2 gesetzt. Aufgelöst hat sich beim TTV 45 Altenkunstadt die Verbandsliga-Jungenmannschaft.

Deren Akteure schlagen künftig für verschiedene Erwachsenen-Mannschaft auf.

Eine neue Nr. 1 hat die C-Bezirksklassen-Mannschaft des TV Schney mit Tobias Gabel aus der Saalestadt Hof. Ligakonkurrent RVC Reundorf darf für sein hinteres Paarkreuz den erfolgreichen Seniorenspieler Dieter Meier vom TTC Unterzettlitz begrüßen.

Lisa Feiler verlässt TVO

Einen großen Verlust bei den Damen muss der Bezirksoberliga-Meister TV Oberwallenstadt verzeichnen. Seine Spitzenspielerin Lisa Feiler wechselt zum zwei Klassen höheren Verbandsoberligisten (höchste Liga in Bayern) TTC Tiefenlauter.hf TTV 45 ALTENKUNSTADT Abgänge: alle TTV Jungen: Christoph Fredrich und Leon Fredrich (beide Post-SV Bamberg), Niklas Zink (TTC Burgkunstadt), Jonas Pavli (TTC Obersdorf), Paul Hofmann, Cathrin Singer (beide TTC Rugendorf); Herren: Udo Fischer (TTC Mannsgereuth)

TTC BURGKUNSTADT Zugänge: Alexander Zeuß (SV Neuses), Leon Kern (TTC Mainleus/Jungen), Niklas Zink (TTV Altenkunstadt/Jungen)

TTC GEUTENREUTH Zugang: Georg Herold (TTC Rugendorf)

RVC KLOSTERLANGHEIM Abgänge: Florian Puff (TTV Leutendorf-Horb), Hannah Schütz (TTC Oberlangenstadt/Jugend)

TTC KÜPS Zugänge: Andre Hammerlindl, Maximilian Wenicker (beide TTC Au), Dominik Endres-Backert (vom TV Schwürbitz) / Abgang: Jens Möckel (TVE Gehülz)

TTC MANNSGEREUTH Zugang: Udo Fischer (TTV 45 Altenkunstadt)

TTC OBERSDORF Zugänge: Tobias Kießling (TV Weismain/Jungen), Jonas Pavli (TTV 45 Altenkunstadt)

TTC OBERLANGENSTADT Zugänge: Hannah Schütz (RVC Klosterlangheim), Hella Klumpp (TS Kronach)

TV OBERWALLENSTADT Abgang: Lisa Feiler (TTC Tiefenlauter)

RVC REUNDORF Zugang: Dieter Meier (TTC Unterzettlitz)

TV SCHNEY Zugang: Tobias Gabel (TTC Hof)

TV SCHWÜRBITZ Zugang: Marco Rothämel (TTC Strössendorf) / Abgang: Dominik Endres-Backert (TTC Küps)

TTC STRÖSSENDORF Abgang: Marco Rothämel (TV Schwürbitz)

TTC UNTERZETTLITZ Zugänge: (nur für Senioren-Mannschaftsspielbetrieb) Andrea Mattmüller (ESV München-Feimann), Kerstin Schnapp (SpVgg Greuther Fürth) / Abgänge: Jakob Lösel (DJK Bamberg), Dieter Meier (RVC Reundorf)

TV WEISMAIN Abgang: Tobias Kießling (TTC Obersdorf/Jungen)