Sophia Barnickel siegt dank besseren Satzverhältnisses

Mit insgesamt 30 Tischtennis-Talenten (20 Jungen/Schüler und zehn Mädchen/Schülerinnen) aus sechs Vereinen des Kreises Lichtenfels war die Veranstaltung hervorragend besucht.

Die jeweils drei Ersten qualifizierten sich für das Bezirksranglistenturnier Oberfranken West am Sonntag, 3. Februar. Die B-Schüler/innen spielen ab 9.30 Uhr in Lichtenfels beim TV Oberwallenstadt, die Jungen/ Mädchen ab 13 Uhr in Weidhausen und die A-Schüler/innen ab 9.30 Uhr in Untersiemau.

Bei den Jungen sicherte sich der Altenkunstadter Niklas Zink mit einem 3:1-Erfolg über Luca Bäuerlein vom TTC Geu-tenreuth Platz 1.

Bei den Mädchen setzte sich Lana Merkel vom TTC Mannsgereuth gegen ihre Vereinskollein Paula Bauer durch.

Die Konkurrenz der A-Schüler dominierte der Geutenreuther Jakob Erhardt. Er leistetet sich keine Niederlage und verwies Jannick Hessel, Jonas Löhlein (ebenfalls TTC Geutenreuth), Simon Herold und Aaron Schlesinger (beide TTC Obersdorf) sowie Max Herold (Geu-tenreuth) auf die Plätze.

Bei den A-Schülerinnen hatten am Ende sowohl Sophia Barnickel vom TTC Geutenreuth als auch Eva Eideloth vom RVC Klosterlangheim 4:1 Siege auf ihrem Konto. Das bessere Satzverhältnis von 14:5 zu 14:7 entschied zugunsten von Barnickel. Auf Rang 3 landete Leonie Lieb (RVC Klosterlangheim) vor Linda Bauer (TTC Mannsgereuth), Hannah Schütz (Klosterlangheim) und Emma Bäuerlein (TTC Geutenreuth).

Bei den B-Schülern blieb Niklas Zeuss vom TTC Burgkunstadt ungeschlagen. Es folgten: 2. Moritz Hofmann, 3. Jonah Zeller (beide Mannsgereuth), 4. Hannes Zeuss (TTC Burgkunstadt), 5. Elias Herold, 6. Patrick Neder (beide Obersdorf).

Die B-Schülerin Laura Gesslein (TTC Obersdorf) gewann ihre Konkurrenz mit einem 3:0 über Marie Schneider (TTC Burgkunstadt).

Turnierleiter Hartmut Müller und Herbert Gillig vom Ausrichter TTV Altenkunstadt ehrten die Sieger. gi