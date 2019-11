SKC Staffelstein vor Pflichtaufgabe gegen Amberg

Mit Siegen über Lorsch und Friedrichshafen sowie einem Unentschieden stehen die Amberger im Moment auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Die Oberpfälzer werden alles daransetzen , bei den Staffelsteinern etwas Zählbares zu erreichen, um nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Die Mannschaft um SKC-Kapitän Torsten Reiser ist gewarnt und wird ihrerseits versuchen, mit einem Sieg den Kontakt zur Tabellenspitze zu halten. Hierzu stehen dem SKC alle Spieler zur Verfügung. So könnte es nach dem Mannschaftsbahnrekord in Hirschau am letzten Spieltag auch zu Änderungen in der Aufstellung kommen, um allen Spielern Einsatzzeiten zu ermöglichen.red