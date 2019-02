SKC Staffelstein setzt im Topspiel auf seine Auswärtsstärke

Dann tritt der zweitplatzierte SKC Staffelstein bei den gastgebenden Chambtalkeglern (3.) an.

Die beiden Mannschaften trennen in der Tabelle nur zwei Punkte. Die Staffelsteiner haben zwölf ihrer 14 Saisonspiele gewonnen, die Raindorfer elf. Alleine diese Zahlen deuten auf ein ausgeglichenes und spannendes Duell hin. Zudem sind die Raindorfer sehr heimstark - erst ein Spiel ging auf der heimischen Bahn verloren - und in toller Form.

Am vergangenen Spieltag wiesen sie Victoria Bamberg klar mit 6:2 in die Schranken. Daniel Schmid (616 Holz) und Christian Schreiner (612) hatten die Partie aus Sicht der Oberpfälzer ordentlich eröffnet. In der Mitte waren Milan Swobota (624) und der Tagesbeste Michael Kotal (642) die Sieggaranten. Alexander Raab (586) und Philipp Grötsch (615) brachten den Gesamterfolg für die Raindorfer nach Hause. Das Gesamtergebnis von 3695 Kegeln war ein Heimrekord und stellt wohl viele gegnerische Teams vor Probleme.

Klarer Hinspielerfolg

Die Staffelsteiner werden den Gegner also trotz des souveränen 8:0-Erfolgs im Hinspiel auf keinen Fall unterschätzen, zumal sie in der Vergangenheit auf der schwer zu spielenden Anlage in Raindorf immer wieder Schwierigkeiten hatten. So endete die Partie in der Vorsaison mit einem 4:4-Unentschieden.

Doch die Staffelsteiner sind in dieser Saison Auswärtsspezialisten. Beim Blick auf den Auswärtskegelschnitt haben sie mit Marcus Gerdau (645 Holz) den besten Bundesligaspieler in ihren Reihen. Radek Hejhal (642), der in der Vorsaison noch das Raindorfer Trikot trug, liegt in dieser Wertung auf Platz 3 und Matthias Dirnberger (638) kommt auf den sechsten Rang.

Mit einem Sieg in Raindorf wollen die Staffelsteiner den Druck auf Spitzenreiter SKV Rot-Weiß Zerbst hoch halten. Doch selbst mit einem Erfolg werden sie den Zwei-Punkte-Abstand wohl nicht verkleinern. Schließlich ist der Tabellenführer bei Schlusslicht ASV Neumarkt klarer Favorit und wird sich keine Blöße geben.