Simon Fischer trifft beim Staffelsteiner 5:1-Sieg über Heilgersdorf dreimal

Kreisliga Coburg/Lichtenfels

TSV Staffelstein - SV Heilgersdorf 5:1

Der TSV Staffelstein landete vor 160 Zuschauern gegen den SV Heilgersdorf einen verdienten Sieg. Die erste Möglichkeit hatten allerdings die Gäste in der 3. Minute, als Christian Weiß per Flachschuss Sebastian Titze im TSV-Tor prüfte. Staffelstein hatte mehr vom Spiel, und hätte in der 23. Min. in Führung gehen können, als Simon Fischer den Gästetorhüter Ralf Baum zu einer Glanztat zwang. In der 37. Min. flankte Maximilian Dietz in die Mitte, wo S. Fischer goldrichtig stand - 1:0. Eine Minute nach Wiederanpfiff spielte Michael Elflein den Ball in den Lauf von S. Fischer, der sich diese Gelegenheit nicht entgehen ließ - 2:0. Staffelstein ruhte sich nicht auf seinem Polster aus und erspielte sich durch Daniel Ritzel (58.) und Lars Hucke (61.) Torchancen, die aber vom Gästetorhüter vereitelt wurden. In der 65. Min. netzte S. Fischer nach Pass von Christoph Kolb ein, doch er stand knapp im Abseits. Drei Minuten später stand es 3:0, nachdem Hucke S. Fischer bediente hatte. Staffelstein wechselte in der 66. Minute Torhüter Titze gegen den Nachwuchsschlussmann Stefan Klemenz aus, der kurz darauf bei einem Abwehrversuch einen Gästespieler zu Fall brachte. Den Elfmeter verwandelte Sebastian Steiner sicher zum 3:1. Nun kamen die Gäste kurzzeitig etwas besser auf, doch eine klare Torchance hatten sie nicht zu verzeichnen. Staffelstein übernahm das Kommando. In der 84. Minute bediente Fischer Spielertrainer Daniel Ritzel, der zum 4:1 traf. Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte Bastian Dietz (89.). hakl

Kreisliga Bamberg

SV Dörfleins - SV Zapfendorf 1:0

In einer mäßigen Partie siegten die Dörfleinser aufgrund der größeren Spielanteile verdient. Beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld, so dass kaum Chancen zu verzeichnen waren. Die Begegnung war geprägt von vielen Zweikämpfen und Unterbrechungen. Nach der Pause drängte die Heimelf auf die Führung, doch außer einigen Eckbällen sprang nichts heraus.Nach einer für den SVD glücklichen Schiedsrichterentscheidung fiel in der 66. Minute das 1:0 für die Hausherren. Martin führte den Freistoß schnell aus und bediente den freistehenden Kopka, der den Ball in die Maschen drosch. Nach dem Rückstand kamen die Zapfendorfer stärker auf. Mit viel Einsatz und Leidenschaft brachten die Hausherren den wichtigen Heimerfolg über die Zeit.red SV Pettstadt - SpVgg Rattelsdorf 4:1

Pettstadt begann druckvoll. Eine Kombination über Lang und Distler verwertete Timo Strohmer per Direktschuss zum 1:0 (3.). Die Rattelsdorfer antworteten prompt. Markus Beiersdorfer fackelte im Strafraum nicht lange und erzielte per Flachschuss den Ausgleich (9.). Nach Chancen auf beiden Seiten gab es kurz vor der Pause Elfmeter für Pettstadt, doch Gästetorwart Brown parierte gegen Distler (44.). Den zweiten Elfmeter - SVP-Stürmer Pfeuffer war gefoult worden - verwertete Timo Strohmer aber zum 2:1 (52.). Torwart Brown sah beim Freistoßaufsetzer von Tobias Lang zum vorentscheidenden 3:1 etwas unglücklich aus ( 73.). Mit einer Energieleistung erzielte Christoph Opris den 4:1-Endstand ( 88.). lgö