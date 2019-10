Silber für Florian Sonntag und Dominik Vetter

Für viele Teilnehmer war der Wettkampf ein letzter Test für die Weltmeisterschaft im November. Vom TSV Staffelstein waren zwei Duo-Paare und Carolin Peter im Fighting der 63 Kilo-Klasse am Start.

Schwieriges Los für Carolin Peter

Peter traf gleich auf die spätere Siegerin Megane Giet aus Frankreich. Im Part 1 (Schlagen und Treten) befanden sich beide auf Augenhöhe. Allerdings dominierte die Französin im Part 2 (Wurf), brachte die Staffelsteinerin zu Boden, fixierte sie dort und gewann so vorzeitig. Die Gegnerin der Trostrunde war die spätere Dritte und Bundeskaderathletin Luise Wittich. Peter hielt im Part 2 und 3 gut mit, fand aber kein Mittel gegen die starken Tritte der Gegnerin. Sie unterlag nach Punkten und schied aus.

Test für Michelle Vetter und Lukas Lorber

Von den Staffelsteiner Duo-Wettkämpfern starteten in der Mixed-Klasse Michelle Vetter und Lukas Lorber. Für die beiden war es ein Vorbereitungsturnier für die U21-WM in Abu Dhabi im November. Gegen ein Duo aus Belgien unterlagen sie knapp mit 61:62,5 Punkten. Gegen San/Graesel aus Philippsburg dominierten sie und gewannen mit 62,5:52. Gegen ein russisches Paar zogen Vetter/ Lorber mit 3,5 Zählern den Kürzeren. Im Kampf um Bronze unterlagen die Staffelsteiner nach Verlängerung mit einem Punkt. Zur internationalen Spitze fehlt Vetter/Lorber somit nicht viel, was vor der WM Mut macht.

Erst im Finale gestoppt

Das Herren-Duo Florian Sonntag und Dominik Vetter verlor zunächst gegen die Österreicher Mitterer/Tremetzberger mit 58:62. Die TSVler steigerten sich und bezwangen zwei Schweden mit 62:57,5. Gegen das niederländische Team ging es um den Einzug ins Finale, der mit einem 64,5:63-Sieg gelang. Dort unterlagen sie den deutschen WM-Startern Ian Butler/Felix Paszkiewicz mit fünf Punkten durch Flüchtigkeitsfehler. Eine Silbermedaille in einem solchen Turnier ist aber ein Riesenerfolg für Vetter/Sonntag, die von den Bundestrainern nun zu einem Sichtungslehrgang nach Würzburg eingeladen wurden.peho