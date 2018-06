Sieg in Trieb über Königsdistanz geht nach Kelheim

E-Biker fahren über 48 Kilometer





Königsdisziplin





240 Starter über die Mitteldistanz





Endurofahrer abfahrtsorientiert





Hobbyrennen



pesch



Über 600 Mountainbiker aus ganz Deutschland lockte die 21. Auflage des Franken-Bike-Marathon nach Trieb . Einmal mehr begeisterte der RVC Trieb mit seinem Streckenchef und Vorsitzenden Bernhard Krauss mit seiner abwechslungsreichen Streckenführung die Bikerherzen. Drei Distanzen, 19, 48 und 87 Kilometer sowie drei Sonderwertungen (E-Bike-, Enduro- und Unternehmenswertung) waren im Angebot. Die Fahrer vom RVC Trieb belegten zahlreiche Podiumsplätze.Bei bestem Rennwetter wurden zuerst 20 E-Biker auf die 48 km lange Rundstrecke mit 1400 Höhenmetern geschickt, darunter auch Michael Peschel und Nadine Rübensaal vom RVC Trieb. Peschel fuhr auf seinem allerersten E-Bikeausritt nach Abschluss der A-Runde einen respektablen Vorsprung heraus. Drei Kilometer vor dem Ziel musste er sich aber vom 42 Jahre älteren Robert Matzke (DAV Neustadt) überholen lassen. Am Ende wurde der Trieber mit nur 1,2 Sekunden Rückstand Zweiter. Als Fünfte überquerte Nadine Rübensaal die Ziellinie, vor Freddy Hanft vom RSV Schneckenlohe. Rang 8 ging an Ralf Kraus (RVC Trieb) vor Ralf Hirle (AC Lichtenfels) und Frank Schelhorn (Team Rösler).70 Männer und Frauen gingen auf die Königsstrecke mit 87 Kilometern und mehr als 2400 Höhenmetern. Bereits nach 20 km waren die Langdistanzler in das Feld der E-Biker eingefahren. Darunter Vorjahressieger Benedikt Diepold aus Kelheim, der Scheßlitzer Nachwuchsfahrer Kilian Tscharke und die beiden Trieber Marco Först und Johannes Dirauf. Ebenfalls mit zur Spitzengruppe gehörte Sven Baumann (Trek Team Eberhardt), der im Vorjahr auf dem Podest stand, und die BSB Bayreuth-Fahrer Marco Holzschuher, Martin Goldfuß und Christian Ströhla. Nach 3:39:21,7 Stunden überquerte Benedikt Diepold als Erster die FBM-Brücke und stand als Sieger fest. Mit jeweils einer Minute Abstand kamen Sven Baumann und Kilian Tscharke ins Ziel.Beachtliche 240 Mountainbiker wurden wenige später auf die Mitteldistanz geschickt. Wie die E-Biker mussten auch sie 48 Kilometer bei 1400 Höhenmetern zurücklegen. Auch hier wurde ein ordentliches Tempo vorgelegt. Ulli Schmittlutz vom RVC, der in Trieb seinen ersten Hochzeitstag feierte, machte schnell deutlich, dass er seinen Heimvorteil nutzen und seine gute Form mit dem Sieg krönen wollte. Getrieben von den beiden jungen Wilden Linus Tscharke ( TSV Scheßlitz ) und Lucas Heiß sowie Simon Dörner (beide RVC Trieb) stellte das von Schmittlutz geführte M-Wave-Pro Team mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 25 km/h die ersten vier über die Mitteldistanz.Unmittelbar nach dem Hauptfeld wurden die "Enduro-Biker" gestartet. Für die abfahrtsorientierten Biker mit ihren schwereren Bikes wurde eine Sonderwertung eingesetzt. Nach 2:22:13 Stunden hatte Tim Hämmerlein vom SV Sachsen 90 Werdau die Wertung für sich entscheiden. Auf die Plätze 2 beziehungsweise 3 fuhren Georg Pelzer und Sebastian Sünkel (beide ohne Verein).Die Hobbybiker hatten 19 Kilometer zu absolvieren. Unter den fast 250 Startern fanden sich vor allem Nachwuchsbiker, Schüler des Gymnasiums Burgkunstadt und des Frankenwald-Gymnasiums Kronach sowie viele Starter der Unternehmenswertung.In der Jugendwertung setzten sich mit Robin Bauer und Max Rieß zwei Starter der Bike-Sport-Bühne Bayreuth durch. Stand Linus Will (TV Redwitz) Ende April in Trieb noch ganz oben auf dem Treppchen, musste sich der Cross-Country-Spezialist diesmal Platz 3 begnügen.Auch bei den Mädchen ging der erste Platz an die BSB Bayreuth. Mia Kastel fuhr fast zwei Minuten vor Chiara Pollety über die Ziellinie. Luna Will vom TV Redwitz belegte als junge Fahrerin Platz 3. Nur zehn Sekunden später stoppte die Uhr für ihre Vereinskameradin Katharina Hatzold. Bei den Junioren ging Platz 1 in den Frankenwald. Nach nur 42 Minuten überquerte Simon Burger vom Frankenwald-Gymnasium die Ziellinie. Lediglich fünf Sekunden trennten den Zweiten und Dritten. Hier hatte Bastian Nützel vom RVC Trieb die Nase vor Jaro Bräuning. Bei den Juniorinnen gewann Leonie Seufert aus dem Oberland vor Eva Wagner (RVC Trieb) und Lotte Nichziol (Team Partheymüller).Einen weiteren Sieg für den RVC Trieb fuhr bei den Damen Stefanie Hess nach Hause. Aylin Welder von den Soil Sampler belegte Platz 2 vor der Coburgerin Janna Seeber.Knapp am Podest vorbei kurbelte sich bei den Herren der erst seit kurzem wieder auf dem Bike sitzende Felix Rüb vom RVC Trieb. Das Podest musste er Jonas Lösch (Werneck), Bernd Ruckdäschel (Frankenwald-Gymnasium) und Sebastian Rascher (Sonneberg) überlassen.Mit 27 Wertungspunkten gewann das Redwitzer Johnson-Matthey-Racing-Team die Unternehmenswertung. Das Team der mountainbikebegeisterten Metzgerei Partheymüller wurde Dritter. In der Schulwertung sicherte sich das Gymnasium Burgkunstadt Platz 1 vor dem Frankenwald-Gymnasium Kronach . Weitere Ergebnisse unter www.rvc-trieb.de