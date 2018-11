Siedlung verliert das Spitzenspiel

Nach der 1:2-Niederlage gegen Fortuna Roth hat sich der Vorsprung des SV Neuses auf den Relegationsplatz in der Kreisklasse 2 auf nur noch drei Punkte verringert. Roth bleibt mit 16 Punkten auf dem 14. Platz.

Kreisklasse 2 Lichtenfels

SV Fischbach - SV Siedlung Lichtenfels 1:0

Fischbach begann stark und kontrollierte das Spiel deutlich. Nach einem Eckball hatten gleich drei Blau-Weiße die Möglichkeit, den Ball im Gehäuse unterzubringen, doch die Gästeabwehr hielt ihren Kasten sauber. Einen Rückpass von Kastner auf Backer fing M. Karch ab und lief alleine aufs Tor zu, doch Torwart Backer parierte glänzend. Nach einem Distanzschuss von T. Müller, der von der Latte abprallte, wurde der Nachschuss von Hanna im Tor versenkt, doch der gute Unparteiische entschied auf Abseits.

Würstlein pariert gut

Nach der Pause konzentrierten sich die Gäste aufs Kontern und ließen Fischbach spielen, doch die gut gestaffelte Siedlerabwehr ließ nichts anbrennen. Kurz vor Ende der Partie spielte sich Hermann mit einem schönen Solo in den Strafraum, aber auch dessen Schuss klärte Torwartroutinier Würstlein klasse. Nach drei aufeinanderfolgenden, nichts einbringenden Eckbällen des SV folgte die letzte Ecke der Partie, die der völlig freistehende Traore in der 95. Minute zum 1:0 einköpfte. mp

ATSV Gehülz - SG Roth-Main 1:2

In der von Beginn an schnellen Partie setzte die Heimmannschaft den ersten Akzent in der vierten Minute. Nach einer knappen Viertelstunde meldeten sich auch die Gäste mit einem sehenswerten 20-Meter-Fernschuss durch Özgür zu Wort. Eine Glanzparade des Gästetorwarts verhinderte die Gehülzer Führung. Im direkten Gegenzug konnte sich auch der Heimkeeper nach einem sehenswerten Schuss beweisen. Ein abgefälschter Schuss brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung. Die letzte Aktion in der ersten Halbzeit gehörte dem ATSV. Stöcker köpfte nach einem Eckball gefährlich aufs Tor, dieser konnte aber gerade noch auf der Linie geklärt werden. In Hälfte 2 glich Janku nach einem schönen Zuspiel zum 1:1 aus. Die Halbzeit tröpfelte vor sich hin, bis Özgür durch das 1:2 den Auswärtssieg besiegelte. gj

SV Neuses - FC Fortuna Roth 1:2

Die Zuschauer sahen an einem kalten November-Sonntag einen zerfahrenen Beginn beider Mannschaften. Das anfängliche Abtasten fand zu 90 Prozent im Mittelfeld statt und zeigte viele Fehlpässe und wenig Kombinationsfußball. Erst nach knapp 20 Minuten setzte sich Trivuncevic auf links durch und flankte scharf nach innen. Der Abpraller landete direkt bei Moser, der jedoch aus elf Metern verzog. Die Gäste waren hauptsächlich durch Freistöße gefährlich. Der erste wurde lang auf den zweiten Pfosten gezogen, bei dem Kaim sein Können unter Beweis stellen musste, um den Ball gerade noch von der Linie zu fischen. Zwei Minuten später erreichte jedoch ein Freistoß aus ähnlich getretener Position den Fuß des frei stehenden Fischer, der durch eine Direktabnahme ins lange Ecke zum 0:1-Pausenstand einschob. Die zweite Halbzeit brachte das 0:2, als ein Ball im Strafraum nicht zwingend geklärt werden konnte. Erst in Folge dessen wachte die Heimmannschaft zunehmend auf und baute mehr und mehr Druck auf das Gästegehäuse auf. Zunächst köpfte Moser dem Torwart direkt in die Arme. Wenig später vollendete Heller mit einem Kopfball zum 1:2. Neuses setzte nun alles nach vorne, wurde aber letztlich aufgrund einer insgesamt zu harmlosen Leistung nicht belohnt. cs